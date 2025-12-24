Giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, si svolge il tradizionale Concerto di Natale da Assisi 2025. Si tratta della 40esima edizione del format.

Concerto di Natale da Assisi 2025, diretta su Rai 1

Per quel che concerne la programmazione tv, il Concerto di Natale da Assisi 2025 è proposto, in diretta, su Rai 1. L’orario di inizio è fissato per le 12.35 circa, prendendo il via subito dopo la fine della Benedizione Urbi et Orbi, in mondovisione, di Papa Leone XIV. In streaming ed on demand è possibile seguire la kermesse su Rai Play.

Inoltre, è prevista la messa in onda, in replica, su Rai 5, a partire dalle ore 08:00 di sabato 27 dicembre. La manifestazione canora si svolge presso la Basilica Superiore di San Francesco, ad Assisi. La trasmissione tv è curata dalla Direzione Rai Cultura.

Ospite d’onore Noemi

L’ospite d’onore del Concerto di Natale da Assisi 2025 è Noemi. L’artista, fra le voci più apprezzate del nostro paese ed in onda, dallo scorso ottobre, su Rai Radio 2 con il programma Non solo parole. Altri protagonisti della manifestazione canora sono il controtenore Carlo Vistoli, oltre a Lucie Horsch, giovanissimo talento olandese del flauto classe 1999.

Accanto a loro salgono sul palco anche i tenori e bassi del Coro Maghini e il Coro di voci bianche I Piccoli Musici. Tutti insieme, affiancati dal direttore William Eddins e dalla compagine Rai, portano al pubblico le atmosfere del Santo Natale, trasmettendo un messaggio di pace e serenità.

Concerto di Natale da Assisi 2025, la scaletta

Durante il Concerto di Natale da Assisi 2025 sono presenti, in scaletta, alcuni dei singoli tradizionali della musica natalizia. In primis, Noemi canta Bianco Natale di Irving Berlin e Happy Xmas (War is over) di John Lennon e Yoko Ono.

Carlo Vistoli, invece, punta sullo stile barocco che contraddistingue Georg Friedrich Händel, proponendo le arie O thou that tellest good tidings to Zion, tratta dall’imponente oratorio Messiah, e Lascia la spina, da Il trionfo del tempo e del disinganno. Il controtenore, inoltre, intrattiene il pubblico con il canto natalizio Minuit, chrétiens, conosciuto come Cantique de Noël, di Adolphe Adam.

Per quel che concerne Lucie Horsch, la flautista interpreta il Concerto per flautino in do maggiore RV 443 di Antonio Vivaldi, l’Adagio dal Concerto in re minore per oboe S. Z799 di Alessandro Marcello, l’Allegro dal Concerto grosso n. 8 op. 6 Fatto per la Notte di Natale di Arcangelo Corelli e, infine, un tradizionale brano scozzese, Auld Lang Syne.

Per il gran finale, i protagonisti, tutti insieme, eseguono Stille Nacht di Franz Xaver Gruber.