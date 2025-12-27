Domenica 28 dicembre, nel pieno delle festività natalizie, sono in onda, sulle reti Rai, vari programmi tv con protagonisti ospiti. Di seguito vi sveliamo quelli principali, a partire dai format del pomeriggio di Rai 1.

Domenica 28 dicembre ospiti tv, chi c’è a Domenica In

Alle ore 14:00 è proposta, in diretta, una nuova puntata di Domenica In. Al timone dello show, come di consueto, c’è Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Enzo Miccio e Teo Mammucari. Nella prima parte, dedicata alle interviste, Mara Venier accoglie Ambra Angiolini. L’attrice si racconta fra vita privata e carriera e presenta la seconda stagione di Gigolò per caso, rilasciata il 2 gennaio su Prime Video.

Fabrizio Moro canta la nuova Comunque mi vedi, mentre Damiano Michieletto, acclamato regista di opere liriche, parla di Primavera, il film che segna il suo esordio alla regia cinematografica. L’attore Marco Bocci, infine, parla di Se fossi te, miniserie in due serate in onda su Rai 1 il 28 e 29 dicembre.

Ampio spazio è dato a Paolo Fox con l’oroscopo del 2026. L’astrologo è affiancato da Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Chiara Francini, Nicola Savino, Giorgio Pasotti, Giucas Casella e la Signora Coriandoli.

Venier e Cerno dedicano un talk ai principali fatti dell’anno che sta per terminare ed Enzo Miccio dà consigli sui look da sfoggiare a Capodanno. Infine, Teo Mammucari guida dei giochi che coinvolgono il pubblico in studio.

Chi c’è a Da noi a ruota libera

Al termine di Domenica In, sempre su Rai 1 dalle 17:20 circa, arriva Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. Dall’ultima edizione di Ballando con le stelle, di cui Fialdini è stata grande protagonista, arriva il giudice Fabio Canino. Attesi i Gemelli di Guidonia, impegnati in tournée con lo spettacolo Intelligenza Musicale 2.0, ed il conduttore Alessandro Greco.

A seguire, lo show è arricchito da Bruno Vespa, tornato recentemente nelle librerie con Finimondo, e Francesco Gagliano, con l’oroscopo per il nuovo anno. Infine, è accolto il cantante Franco Cosa, artista rivelazione dell’ultima edizione di The Voice Senior.

Domenica 28 dicembre ospiti tv, il tema di Genitori, che fare?

Domenica 28 dicembre, alle 17:00 su Rai 2, Gianni Ippoliti guida Genitori, che fare?. Il focus, nella puntata, è proposto sulle dinamiche del branco e sul fenomeno delle baby gang. Il confronto generazionale è arricchito dalla presenza della psicologa Flaminia Bolzan, del poeta e scrittore Davide Rondoni e dell’educatore Simone Feder.

Infine, in seconda serata su Rai 3, Luca Barbareschi conduce Allegro ma non troppo. Il tema della puntata riguarda i demoni interiori. Per discuterne ci sono l’attrice Serena Grandi ed Ibrahim al-Koni, tra i massimi scrittori della narrativa araba contemporanea.