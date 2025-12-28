Esordisce lunedì 29 dicembre, su Rai Play, lo show Meglio Stasera Quasi one man show. Si tratta del primo spettacolo teatrale firmato da Stefano De Martino.

Meglio Stasera Quasi one man show, una tournée che ha toccato le principali città italiane

Meglio Stasera Quasi one man show, dunque, sbarca in televisione dopo una lunga tournée teatrale. Il conduttore, in onda tutti i giorni su Rai 1 con il game show Affari Tuoi, ha realizzato un tour che ha toccato le principali città del nostro paese. Partito nel 2023 a Piana di Sorrento, nei mesi successivi De Martino si è esibito sui palchi di Napoli, Bologna, Caserta, Torino, Genova, Milano, Roma e Palermo, solo per citarne alcuni.

De Martino, oltre ad essere l’assoluto protagonista, è l’autore dello show, insieme a Riccardo Cassini. Quest’ultimo cura anche la regia. La messa in onda televisiva è ad opera di Rai Contenuti Digitali e Transmediali.

La vita e la carriera, fra comicità e riflessione

Meglio Stasera Quasi one man show ha una durata di circa due ore, durante le quali Stefano De Martino intreccia narrazione, ironia, musica, danza e interazione con il pubblico. Nello spettacolo racconta sé stesso, la sua vita privata e la carriera lavorativa, alternando momenti di comicità ad altri di riflessione.

Inevitabilmente, il viaggio parte dal De Martino infante. Nato e cresciuto a Torre Annunziata, paese tanto difficile quanto affascinante, muove i primi passi nel mondo della danza a dieci anni.

Inizialmente, però, è solamente una passione e per riuscire ad arrivare a fine mese alterna vari lavori, da cassiere a parcheggiatore, fino ad arrivare a fare il fruttivendolo. Un lavoro, quest’ultimo, che fra mille dubbi e difficoltà decide di abbandonare per seguire l’amore per il ballo. Compie il grande passo: partecipare come concorrente ad Amici di Maria De Filippi. Si tratta dell’inizio di una carriera di successo, che lo ha trasformato in conduttore ed oggi volto di punta dell’intrattenimento della Rai.

Meglio Stasera Quasi one man show, gli sketch musicali

Nel corso di Meglio Stasera Quasi one man show c’è spazio per la versione crooner di Stefano De Martino, che mette in scena giochi musicali, mashup e virtuosismi canori affiancato dagli otto orchestrali della Disperata Erotica Band.

Ma durante lo spettacolo teatrale c’è spazio per tutte le caratteristiche artistiche di De Martino, comprese quelle da comico tipiche di Stasera tutto è possibile. Per questo, lo showman dialoga ed entra in empatia con il pubblico, proponendo gag e monologhi umoristici.