La guida tv di stasera in tv domenica 28 dicembre 2025 chiude il weekend festivo con una selezione variegata che accontenta ogni tipologia di spettatore. Il palinsesto porta in prima serata film emozionanti, grandi classici della risata, serie tv avvincenti e approfondimenti d’attualità. Su Rai 1 prosegue la narrazione della serie Se fossi te, che promette colpi di scena. Nel frattempo, Canale 5 sfida la concorrenza con il quiz più famoso del mondo, Chi vuol essere milionario, mentre TV8 dedica la serata al romanticismo festivo con il film Il mio angelo di Natale. Le reti tematiche, inoltre, offrono cinema d’autore, factual e documentari per tutti i gusti.

Stasera in TV domenica 28 dicembre 2025, Rai

Le reti del servizio pubblico offrono opzioni molto diverse tra loro. Su Rai 1, la fiction tiene incollati gli spettatori con nuove dinamiche relazionali. Tuttavia, chi cerca il buonumore troverà una valida alternativa su Rai 2 con Il Principe di Roma. In questa commedia, Marco Giallini interpreta un uomo ricco e avido che, nel tentativo di ottenere un titolo nobiliare, intraprende un viaggio sovrannaturale nella Roma dell’Ottocento, incontrando fantasmi del passato, presente e futuro.

D’altra parte, Rai 3 mantiene la sua vocazione all’inchiesta giornalistica. Sigfrido Ranucci conduce una nuova puntata di Report, analizzando temi caldi dell’economia e della società. Infine, gli amanti dell’azione pura apprezzeranno High Heat – Fuoco mortale su Rai 4, dove una chef coraggiosa difende il suo ristorante da criminali spietati.

Rai 1 – 21:30 – Se fossi te (Serie TV)

(Serie TV) Rai 2 – 21:00 – Il Principe di Roma (Film)

(Film) Rai 3 – 20:30 – Report (Inchieste)

(Inchieste) Rai 4 – 21:20 – High Heat – Fuoco mortale (Film)

(Film) Rai Movie – 21:10 – Poly (Serie TV)

(Serie TV) Rai Premium – 21:20 – Le Mille e una Notte – Aladino e Sherazade (Serie TV)

(Serie TV) Rai Gulp – 20:30 – L’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri (Film)

(Film) Rai YoYo – 21:45 – Tulipop (Cartoni Animati)

(Cartoni Animati) Rai Scuola – 21:00 – Racconti di Scienza Ep. 5 – Le Sentinelle (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Sport – 21:30 – Ciclocross – Coppa del Mondo Dendermonde: Elite Uomini (Sport)

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Mediaset risponde con intrattenimento e grandi film. Canale 5 affida la serata a Gerry Scotti e alla tensione del suo quiz milionario. Al contrario, Italia 1 punta tutto sulla comicità sfrenata del trio Aldo, Giovanni e Giacomo con La banda dei Babbi Natale. Nel film, tre amici finiscono nei guai la notte della vigilia, dovendo spiegare alla polizia una situazione equivoca esilarante.

Per quanto riguarda l’attualità, Giuseppe Brindisi su Rete 4 conduce Zona Bianca, approfondendo la politica interna ed estera. Inoltre, il canale Iris propone un cast stellare con Ocean’s Twelve, dove George Clooney e Brad Pitt organizzano un nuovo colpo in Europa. Simultaneamente, Nove celebra la carriera di uno showman amatissimo con lo speciale Giorgio Panariello – La favola mia.

Rete 4 – 21:32 – Zona Bianca (Attualità)

(Attualità) Canale 5 – 21:50 – Chi vuol essere milionario? (Show)

(Show) Italia 1 – 21:25 – La banda dei Babbi Natale (Film)

(Film) TV8 – 21:35 – Il mio angelo di Natale (Film)

(Film) Nove – 21:30 – Giorgio Panariello – La favola mia (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Canale 20 – 21:10 – Bumblebee (Film)

(Film) Iris – 21:14 – Ocean’s Twelve (Film)

(Film) Mediaset 27 – 21:12 – Un viaggio indimenticabile (Film)

(Film) La5 – 21:09 – Miracolo nella 34ª strada (Film)

(Film) Top Crime – 21:14 – Il ritorno di Colombo (Serie TV)

I film di questa sera in tv domenica 28 dicembre 2025

Le opzioni non finiscono qui, poiché i canali tematici offrono vere perle cinematografiche. Cine34 trasmette in prima serata il capolavoro di Federico Fellini, Amarcord, un viaggio onirico nella Rimini degli anni Trenta. Intanto, su Cielo va in onda Ghostbusters: Legacy, che unisce nostalgia e nuovi eroi nella caccia ai fantasmi. Dunque, la serata offre intrattenimento di qualità per ogni fascia d’età.