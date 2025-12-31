In occasione di Capodanno, sia Rai 1 che Canale 5 puntano sulla musica con i concerti de L’Anno che verrà e Capodanno in Musica. Di seguito vi sveliamo il cast di entrambe le produzioni.

L’Anno che verrà Capodanno in Musica, l’offerta di Rai 1

Iniziando da L’Anno che verrà, storico show di Rai 1, esso è guidato dal confermato Marco Liorni, al timone per il secondo anno consecutivo. Il programma prende il via alle ore 20:50 circa, subito dopo la fine della messa in onda del discorso a reti unificate del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il grande palco è posto, per la terza volta di fila, in Calabria, in particolare nel lungomare di Catanzaro. In totale sono attese oltre quattro ore di musica, comicità ed intrattenimento, grazie ai numerosi ospiti presenti.

Spazio, inoltre, ai contributi video per conoscere le bellezze della Calabria. A tal proposito, colei che ha il compito di mostrare le varie meraviglie locali è Nina Zilli.

Il cast su Rai 1

Il piatto forte de L’Anno che verrà, tuttavia, è il cast. Marco Liorni, infatti, accoglie alcuni degli artisti più ascoltati del momento, a partire da Samurai Jay, in gara al prossimo Festival di Sanremo, e Settembre, vincitore fra le Nuove Proposte nella passata edizione della kermesse.

La serata è arricchita da Serena Brancale, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Sal da Vinci, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Patty Pravo e Clementino. A loro si uniscono Nino Frassica e Los Plaggers Band con Gigi Rock, Nina Zilli, Neri per Caso, Cecilia Gayle, Cugini di Campagna, Ice Mc, Ivan Cattaneo, Gazebo, Rosanna Fratello ed Antonino.

Tutte le performance sono affiancate dalla big band diretta da Stefano Palatresi.

L’Anno che verrà Capodanno in Musica, chi c’è da Panicucci e Rovazzi

Per quel che concerne Capodanno in Musica su Canale 5, invece, il format, al via alle ore 21:30 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna, è guidato da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi.

Dalla suggestiva Piazza Libertà di Bari si esibiscono vari artisti, a partire da Umberto Tozzi. Altri cantanti presenti nello show sono Gigi D’Alessio, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock e Welo.

Oltre che in tv è possibile seguire il concerto anche in diretta radiofonica, sulle emittenti Radio 101 e Radio Norba.