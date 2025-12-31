Il 2025 rimarrà nella memoria collettiva come il momento in cui un’epoca irripetibile è giunta al termine. I settori della televisione, del cinema, della musica, dell’arte e della cultura internazionale hanno perso giganti che hanno plasmato l’immaginario del Novecento e dei primi anni Duemila. Non si tratta di semplici lutti, ma del congedo di veri e propri monumenti che hanno influenzato intere generazioni con il loro talento.

In questo articolo ripercorriamo, in ordine cronologico, le perdite che hanno sconvolto il 2025, celebrando le personalità che lasciano un’eredità artistica e umana impossibile da dimenticare.

Gennaio – Marzo 2025: i primi grandi addii dell’anno

L’inizio dell’anno ha inferto subito colpi dolorosi, colpendo duramente la creatività visiva e lo spettacolo.

Oliviero Toscani – 13 gennaio 2025

Il genio della fotografia, famoso per le campagne che univano pubblicità e denuncia sociale, ha terminato il suo viaggio a 82 anni . Toscani ha trasformato radicalmente il linguaggio della comunicazione, usando l’obiettivo come un’arma per scuotere le coscienze.

Appena due giorni dopo, il cinema ha perso il suo più grande sognatore. Il regista di capolavori onirici come Twin Peaks e Mulholland Drive si è spento a 78 anni . Lynch ha esplorato l’inconscio umano come nessun altro, lasciando un vuoto incolmabile nell’arte surrealista.

Musa della Swinging London, cantante e attrice dalla voce graffiante, ha salutato il mondo a 78 anni . La sua vita, segnata da eccessi e rinascite, rimane un simbolo di resilienza artistica.

Il leggendario attore, vincitore di due premi Oscar, ha concluso la sua esistenza a 95 anni . Ritiratosi dalle scene anni prima, Hackman ha rappresentato per decenni l’autorità e il carisma hollywoodiano.

Volto solare e indimenticabile della commedia italiana, l’attrice ci ha lasciati a 71 anni . Ha affrontato la malattia con coraggio pubblico, diventando un esempio di forza fino all’ultimo giorno.

La voce che ha narrato le gesta della Nazionale italiana ha smesso di risuonare a 87 anni. Il suo stile pacato e inconfondibile ha accompagnato milioni di tifosi, rendendolo un membro onorario di ogni famiglia italiana.

Aprile – Giugno 2025: cinema, arte e sport in lutto

Con l’arrivo della primavera, il pubblico ha dovuto elaborare lutti di portata storica, che hanno toccato la fede, lo sport e l’arte contemporanea.

Val Kilmer – 1 aprile 2025

L’iconico Iceman di Top Gun e volto dei Doors si è arreso a 65 anni . La sua battaglia contro il cancro alla gola, raccontata in un toccante documentario, ha mostrato a tutti la fragilità dietro la star.

La morte del Pontefice argentino, avvenuta a 88 anni , ha generato un’ondata di commozione globale. Jorge Mario Bergoglio ha rivoluzionato la Chiesa con il suo messaggio di umiltà e apertura, chiudendo un pontificato che troverà spazio nei libri di storia.

Il pugilato italiano ha perso il suo campione più grande a 87 anni . Oro olimpico e campione mondiale, Benvenuti ha incarnato l’eleganza sul ring e la gentilezza fuori dalle corde.

Lo scultore che ha “rotto” la perfezione della sfera si è spento a 98 anni . Le sue opere monumentali continuano a decorare le piazze più importanti del pianeta.

Raffinata interprete di Antonioni e del cinema francese, l’attrice ha concluso il suo percorso a 92 anni, portando con sé l’eleganza di un cinema d’altri tempi.

Luglio – Dicembre 2025: la fine di un’epoca

La seconda parte dell’anno ha registrato l’uscita di scena di figure titaniche, chiudendo definitivamente capitoli fondamentali della cultura pop e della moda.

Ozzy Osbourne – 22 luglio 2025

Il “Principe delle Tenebre” ha posato il microfono per sempre a 76 anni . Con i Black Sabbath e la sua carriera solista, Ozzy ha definito i canoni dell’heavy metal.

La televisione italiana ha perso il suo pilastro a 89 anni . Baudo non ha solo condotto programmi; ha inventato la TV nazionalpopolare, scoprendo innumerevoli talenti.

Giornalista controverso e volto storico del TG4, si è spento a 94 anni dopo aver raccontato per decenni la cronaca e la politica italiana con uno stile unico.

Il Re della moda ha lasciato il suo trono a 91 anni . Armani ha destrutturato la giacca e ridefinito l’eleganza mondiale, creando un impero che porta il nome dell’Italia ovunque.

L’eterno ragazzo di Hollywood e fondatore del Sundance ha concluso la sua straordinaria avventura a 89 anni , lasciando un’eredità fatta di cinema impegnato e attivismo ambientale.

Musa di Visconti e Fellini, la diva dalla voce roca e dallo sguardo magnetico si è spenta a 87 anni , simbolo intramontabile di bellezza.

Il Festival di Sanremo non sarà più lo stesso senza il suo direttore d’orchestra più amato. A 69 anni , Vessicchio lascia un ricordo fatto di competenza musicale e grande ironia.

La scomparsa di Ornella Vanoni