I personaggi famosi scomparsi nel 2025: tutti gli addii che hanno segnato l’anno

Sveva Loriano
31 Dicembre 2025 5 Minuti di lettura
Il 2025 rimarrà nella memoria collettiva come il momento in cui un’epoca irripetibile è giunta al termine. I settori della televisione, del cinema, della musica, dell’arte e della cultura internazionale hanno perso giganti che hanno plasmato l’immaginario del Novecento e dei primi anni Duemila. Non si tratta di semplici lutti, ma del congedo di veri e propri monumenti che hanno influenzato intere generazioni con il loro talento.

In questo articolo ripercorriamo, in ordine cronologico, le perdite che hanno sconvolto il 2025, celebrando le personalità che lasciano un’eredità artistica e umana impossibile da dimenticare.

Eleonora Giorgi sorridente in un primo piano intenso

Gennaio – Marzo 2025: i primi grandi addii dell’anno

L’inizio dell’anno ha inferto subito colpi dolorosi, colpendo duramente la creatività visiva e lo spettacolo.

  • Oliviero Toscani13 gennaio 2025
    Il genio della fotografia, famoso per le campagne che univano pubblicità e denuncia sociale, ha terminato il suo viaggio a 82 anni. Toscani ha trasformato radicalmente il linguaggio della comunicazione, usando l’obiettivo come un’arma per scuotere le coscienze.
  • David Lynch15 gennaio 2025
    Appena due giorni dopo, il cinema ha perso il suo più grande sognatore. Il regista di capolavori onirici come Twin Peaks e Mulholland Drive si è spento a 78 anni. Lynch ha esplorato l’inconscio umano come nessun altro, lasciando un vuoto incolmabile nell’arte surrealista.
  • Marianne Faithfull30 gennaio 2025
    Musa della Swinging London, cantante e attrice dalla voce graffiante, ha salutato il mondo a 78 anni. La sua vita, segnata da eccessi e rinascite, rimane un simbolo di resilienza artistica.
  • Gene Hackmanfebbraio 2025
    Il leggendario attore, vincitore di due premi Oscar, ha concluso la sua esistenza a 95 anni. Ritiratosi dalle scene anni prima, Hackman ha rappresentato per decenni l’autorità e il carisma hollywoodiano.
  • Eleonora Giorgimarzo 2025
    Volto solare e indimenticabile della commedia italiana, l’attrice ci ha lasciati a 71 anni. Ha affrontato la malattia con coraggio pubblico, diventando un esempio di forza fino all’ultimo giorno.
  • Bruno Pizzulmarzo 2025
    La voce che ha narrato le gesta della Nazionale italiana ha smesso di risuonare a 87 anni. Il suo stile pacato e inconfondibile ha accompagnato milioni di tifosi, rendendolo un membro onorario di ogni famiglia italiana.

Papa Francesco saluta i fedeli durante una celebrazione

Aprile – Giugno 2025: cinema, arte e sport in lutto

Con l’arrivo della primavera, il pubblico ha dovuto elaborare lutti di portata storica, che hanno toccato la fede, lo sport e l’arte contemporanea.

  • Val Kilmer1 aprile 2025
    L’iconico Iceman di Top Gun e volto dei Doors si è arreso a 65 anni. La sua battaglia contro il cancro alla gola, raccontata in un toccante documentario, ha mostrato a tutti la fragilità dietro la star.
  • Papa Francesco21 aprile 2025
    La morte del Pontefice argentino, avvenuta a 88 anni, ha generato un’ondata di commozione globale. Jorge Mario Bergoglio ha rivoluzionato la Chiesa con il suo messaggio di umiltà e apertura, chiudendo un pontificato che troverà spazio nei libri di storia.
  • Nino Benvenuti20 maggio 2025
    Il pugilato italiano ha perso il suo campione più grande a 87 anni. Oro olimpico e campione mondiale, Benvenuti ha incarnato l’eleganza sul ring e la gentilezza fuori dalle corde.
  • Arnaldo Pomodoro22 giugno 2025
    Lo scultore che ha “rotto” la perfezione della sfera si è spento a 98 anni. Le sue opere monumentali continuano a decorare le piazze più importanti del pianeta.
  • Lea Massari23 giugno 2025
    Raffinata interprete di Antonioni e del cinema francese, l’attrice ha concluso il suo percorso a 92 anni, portando con sé l’eleganza di un cinema d’altri tempi.

Ornella Vanoni durante un'esibizione canora

Luglio – Dicembre 2025: la fine di un’epoca

La seconda parte dell’anno ha registrato l’uscita di scena di figure titaniche, chiudendo definitivamente capitoli fondamentali della cultura pop e della moda.

  • Ozzy Osbourne22 luglio 2025
    Il “Principe delle Tenebre” ha posato il microfono per sempre a 76 anni. Con i Black Sabbath e la sua carriera solista, Ozzy ha definito i canoni dell’heavy metal.
  • Pippo Baudo16 agosto 2025
    La televisione italiana ha perso il suo pilastro a 89 anni. Baudo non ha solo condotto programmi; ha inventato la TV nazionalpopolare, scoprendo innumerevoli talenti.
  • Emilio Fede2 settembre 2025
    Giornalista controverso e volto storico del TG4, si è spento a 94 anni dopo aver raccontato per decenni la cronaca e la politica italiana con uno stile unico.
  • Giorgio Armani4 settembre 2025
    Il Re della moda ha lasciato il suo trono a 91 anni. Armani ha destrutturato la giacca e ridefinito l’eleganza mondiale, creando un impero che porta il nome dell’Italia ovunque.
  • Robert Redford16 settembre 2025
    L’eterno ragazzo di Hollywood e fondatore del Sundance ha concluso la sua straordinaria avventura a 89 anni, lasciando un’eredità fatta di cinema impegnato e attivismo ambientale.
  • Claudia Cardinale23 settembre 2025
    Musa di Visconti e Fellini, la diva dalla voce roca e dallo sguardo magnetico si è spenta a 87 anni, simbolo intramontabile di bellezza.
  • Peppe Vessicchio8 novembre 2025
    Il Festival di Sanremo non sarà più lo stesso senza il suo direttore d’orchestra più amato. A 69 anni, Vessicchio lascia un ricordo fatto di competenza musicale e grande ironia.
  • Alice ed Hellen Kessler: scomparse all’età di 89 anni nello stesso giorno.

La scomparsa di Ornella Vanoni

  • Ornella Vanoni21 novembre 2025
    La signora della canzone d’autore, capace di reinventarsi fino all’ultimo, ha salutato il pubblico a 91 anni. La sua voce sofisticata mancherà terribilmente alla musica italiana.
  • Nicola Pietrangeli1 dicembre 2025
    Il tennis italiano ha detto addio al suo capitano storico a 92 anni, uomo che ha vissuto lo sport con classe e passione ineguagliabili.
  • Mabel Bocchi4 dicembre 2025
    La “Divina” del basket femminile e apprezzata giornalista sportiva si è spenta a 72 anni.
  • Sandro Giacobbe5 dicembre 2025
    Il cantautore genovese, voce dell’amore romantico negli anni ’70, ci ha lasciati a 75 anni.
  • Maria Sole Agnelli26 dicembre 2025
    A 100 anni esatti, se ne è andata l’ultima testimone della grande dinastia industriale torinese.
  • Brigitte Bardot28 dicembre 2025
    L’anno si è concluso con l’addio a B.B., morta a 91 anni. Da sex symbol planetario ad attivista intransigente per gli animali, ha vissuto mille vite in una sola.

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

