In Cucina con Luca Pappagallo e Le Ricette del Convento, dal 4 gennaio al via le nuove edizioni: le novità

Matteo Tuveri
4 Gennaio 2026 2 Minuti di lettura
Si prospetta una giornata ricca di novità quella di oggi per Food Network. Domenica 4 gennaio, infatti, prendono il via le nuove edizioni di In Cucina con Luca Pappagallo e Le Ricette del Convento.

Il primo dei due programmi ad andare in onda su Food Network il 4 gennaio è In Cucina con Luca Pappagallo. La trasmissione è proposta dalle 14:20 circa. Lo show è realizzato dalla società Papagadomo, che ha lavorato per conto della Warner Bros. Discovery. Al timone è confermato, come d’altronde intuibile già dal titolo, Luca Pappagallo. Nato nel 1964, da venti anni è impegnato nel settore della ristorazione, a cui ha dedicato anche numerosi libri. Nel 1999 ha fondato Cookaround, uno dei primi siti in Italia ad essere dedicato alla cucina, mentre dal 2019 è il protagonista del canale Youtube denominato Casa Pappagallo.

Anche nella nuova edizione, In Cucina con Luca Pappagallo propone una serie di ricette gustose e sorprendenti. Come da tradizione, inoltre, le varie preparazioni sono semplici, sia per procedimento che per ingredienti, in modo tale da essere facilmente riproducibili anche per il pubblico a casa.

Durante la prima puntata della nuova edizione, in onda il 4 gennaio e che ha una durata di circa mezz’ora, è protagonista la mortadella. In primis perché il conduttore prepara la mousse di questo salume, antipasto semplice ed innovativo, e la pasta alla crema di peperoni, mortadella e pistacchi. Inoltre, cucina gli stecchi alla petroniana, con la besciamella che avvolge cubetti fritti di mortadella e formaggio.

Per vedere le nuove puntate de Le Ricette del Convento, sempre domenica 4 gennaio su Food Network, occorre attendere alle 17:45. Al timone del programma ci sono, ancora una volta, Don Salvatore, Don Anselmo e Don Riccardo. Essi, dalle cucine del monastero San Martino delle Scale, vicino Palermo, preparano ricette antiche, custodite da generazioni e che hanno ingredienti poveri e genuini, con un focus che è proposto soprattutto sulla tradizione culinaria della Sicilia.

In occasione del debutto, i tre frati cucinano la Pasta con la ‘nnocca, un primo piatto molto diffuso nella provincia di Catania e che prevede l’uso di piselli ed alici. Nella puntata è mostrata la ricetta, poi, della frittata di pane, molto diffusa soprattutto nelle comunità contadine.

