Domenica 4 gennaio inaugura la stagione 2026 di Rai Fiction il titolo Prima di noi. La produzione, in onda su Rai 1 dalle ore 21:25, ripercorre quasi tutto il secolo scorso, mediante le vicende della famiglia Sartori.

Prima di noi, regista e dove è girata

Scritta da Giulia Calenda, Daniele Luchetti e Valia Santella, la fiction Prima di noi è realizzata da Wildside, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction e in associazione con Rai Com. La trama è tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana e la regia è affidata a Daniele Luchetti e Valia Santella.

Girata fra il Friuli Venezia Giulia ed il Piemonte, la produzione verte intorno ai concetti di cultura ed identità. Il pubblico, grazie alle vicende dei protagonisti, ha la possibilità di rivivere i cambiamenti che l’Italia ha avuto fra il 1917 ed il 1978. Un racconto che intreccia due guerre mondiali, il boom economico, l’urbanizzazione, gli anni di piombo e la globalizzazione.

La stagione è composta da un totale di dieci episodi dalla durata di un’ora ciascuno. Rai 1 ne propone due alla settimana per un totale di cinque settimane, nel prime time della domenica.

Prima di noi, la trama

Prima di noi parte nel 1917. Maurizio Sartori, disertore perché fuggito da Caporetto, trova rifugio nel casale dei Tassan. Qui incontra Nadia, che pur sapendo la verità si innamora di lui e decide di mantenere il segreto. Maurizio, tuttavia, è turbato e si convince di essere vittima del Cjalcjut, spirito che secondo la leggenda popolare soffoca chi nella vita ha commesso gravi errori. Alla fine della guerra, Nadia scopre di essere incinta ma Maurizio, non reggendo la pressione, fugge.

Maurizio e Nadia rischiano l’arresto

Passano due anni ed in Prima di noi, la protagonista Nadia non si è arresa ed è riuscita a tornare insieme a Maurizio. I due, ora, sono sposati e genitori di Gabriele, con il quale si trasferiscono in un paese vicino, dove Sartori trova lavoro come operaio e stringe amicizia con Leone.

Ben presto, marito e moglie hanno uno scontro con la polizia fascista e vengono arrestati. Nell’interrogatorio, le forze dell’ordine rischiano di scoprire la verità sul passato da disertore di Maurizio, che tuttavia nega. Tale fatto, però, riapre una ferita del passato e l’uomo cede alla dipendenza da alcol. La famiglia, intanto, cresce con la nascita di Domenico e Renzo.

Prima di noi, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Prima di noi.