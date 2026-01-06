Martedì 6 gennaio, in seconda serata su Rai 1, è in onda il Concerto dell’Epifania 2026. Si tratta della 31esima edizione della kermesse.

Concerto dell’Epifania 2026, chi sono i conduttori

La kermesse, tradizionale appuntamento della Befana, si svolge presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli. L’edizione, che ha come simbolo una spiga di grano, si ispira al Messaggio del Santo Padre per l’annuale Giornata Mondiale della Pace, con un invito a rifiutare la logica della violenza e della guerra verso una pace disarmata e disarmante.

Al timone del programma, proposto anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play, c’è la conduttrice Arianna Ciampoli. Quest’ultima, al suo fianco, può contare sulla partecipazione di Pino Strabioli, giornalista e volto della TV di Stato.

Si parte da un omaggio ai 2500 anni della Fondazione della città Napoli

Il Concerto dell’Epifania 2026 prende il via da un omaggio ai 2500 anni della fondazione della Città di Partenope con una coreografia curata da NCDC (Neapolitan Contemporary Dance Company). Tale tributo è prodotto dalla Anna Sorrentino Studio Danza.

Ad accompagnare le varie performance, realizzate dagli artisti che si alternano sul palco, c’è l’Orchestra Partenopea di Santa Chiara, che suonano dal vivo con la Direzione del Maestro Adriano Pennino e l’accompagnamento dei coristi dei Flowin’Gospel.

L’evento musicale, ancora una volta, è associato alla consegna degli annuali premi Nativity in the World 2026. La Direzione artistica della kermesse, invece, è di Francesco Sorrentino. L’autore è Giuseppe Reale. Per la Rai, la regia della manifestazione canora è affidata a Claudia De Toma.

Concerto dell’Epifania 2026, la scaletta ed il cast degli artisti

Ad arricchire il Concerto dell’Epifania 2026 ci sono numerosi artisti. In primis c’è Settembre, giovane cantautore che lo scorso anno ha trionfato, con il singolo Vertebre, nella categoria delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo. A seguire è dato spazio a Fausto Leali, autore di successi come A chi, Deborah, Ti lascerò, Amo, Angeli Negri e Mi Manchi.

Altri protagonisti sono Antonino, vincitore della quarta edizione del talent Amici di Maria De Filippi. I conduttori danno spazio, durante la serata, a Marco Armani, Rita Ciccarelli, Chiara Civello, Gino Da Vinci, Raphael Gualazzi, Mafalda Louro, Mavi, Sonia Mosca, Greg Rega ed Andrea Sannino. Infine, nel programma c’è Lina Sastri, cantante ed attrice, nel cast di film come Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso ed Il sol dell’avvenire e vincitrice di vari riconoscimenti, fra cui due David di Donatello.