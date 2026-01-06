A partire da mercoledì 7 gennaio, su Netflix, prende il via Unlocked Un esperimento carcerario 2. Il format, oltre che in Italia, è rilasciato in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo.

Unlocked Un esperimento carcerario 2, le telecamere raggiungono l’Arizona

Unlocked Un esperimento carcerario si tratta di una produzione appartenente al genere reality. L’obiettivo, infatti, è raccontare un lato inedito del mondo del sistema carcerario degli Stati Uniti, che da tempo affronta un grave periodo di crisi.

In particolare, nei centri di detenzione degli USA c’è un grave problema legato al sovraffollamento delle celle. La trasmissione, nata da una idea originale di Eric Higgins, sceriffo dell’Arkansas protagonista della prima stagione, cerca di proporre una soluzione al problema: responsabilizzare i detenuti.

Unlocked Un esperimento carcerario 2, in cosa consiste il format

Così come avvenuto nella prima stagione, nel corso di Unlocked Un esperimento carcerario è dato spazio ad un istituto carcerario degli Stati Uniti. Il format, in particolare, è ambientato nei pressi della contea di Pinal, in Arizona.

Qui, il protagonista è lo sceriffo Ross Teeple, che ha deciso di compiere il medesimo esperimento compiuto, durante la prima edizione, dal già citato Eric Higgins. Per sei settimane, una decina di detenuti, tutti appartenenti ad un medesimo blocco carcerario, vengono investiti una nuova libertà.

Le persone incarcerate, infatti, hanno la possibilità di vivere insieme, senza dover passare il loro tempo all’interno delle celle. Inoltre, anche il controllo delle guardie è molto ridotto.

Spoiler finale

Durante Unlocked Un esperimento carcerario, le telecamere seguono l’andamento dell’esperimento, mostrando in che modo si organizzano i detenuti senza lo stretto controllo delle guardie. Nella passata edizione, infatti, i protagonisti erano riusciti ad organizzarsi nel migliore dei modi, creando una vera e propria comunità organizzata.

Unlocked Un esperimento carcerario 2, la nuova stagione è composta da otto episodi

Unlocked Un esperimento carcerario 2 mira a confermare quel che è avvenuto in occasione della prima stagione. Secondo l’ideatore Higgins, infatti, l’esperimento è stato un successo, perché ha dimostrato la capacità dei detenuti di riuscire a creare, anche senza il rigido controllo da parte delle autorità preposte, delle regole condivise capaci di gestire il vivere quotidiano.

La seconda stagione è composta da un totale di otto appuntamenti. Essi hanno una durata variabile fra i 35 ed i 50 minuti. Netflix, come spesso accade per le proprie produzioni, li rilascia tutti insieme, a partire dalla mattinata di mercoledì 7 gennaio.