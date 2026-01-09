Manca poco più di un mese all’inizio e, con il passare dei giorni, sono svelati maggiori dettagli relativi al Festival di Sanremo. Le ultime notizie arrivate riguardano, in particolare, il DopoFestival 2026. Il conduttore Nicola Savino, infatti, ha comunicato il cast degli ospiti fissi che lo affiancheranno per tutta la durata dell’esperienza.

DopoFestival 2026, il cast

Il DopoFestival 2026 targato Nicola Savino è arricchito dalla partecipazione di tre volti noti al pubblico. Il primo è quello di Aurora Leone, uno dei membri del gruppo comico The Jackal. Si tratta, per lei, dell’ennesimo impegno lavorativo degli ultimi mesi, dopo la tournée teatrale europea con lo spettacolo Tutto scontato e la conduzione, in coppia con Fru, di Italia’s Got Talent.

Secondo ospite fisso del DopoFestival è il comico Federico Basso. Classe 1975, deve la sua grande popolarità soprattutto a Zelig, al quale ha presenziato per anni. Lo scorso anno ha vinto la quinta edizione di LOL Chi ride è fuori. Infine, il trio è completato da Enrico Cremonesi, compositore e nel cast de La Pennicanza su Rai Radio 2, oltre che membro della Commissione Musicale che ha selezionato gli artisti del circuito di Sanremo Giovani.

Nuova esperienza nella città dei fiori per Nicola Savino

Come detto, la notizia dei componenti del cast del DopoFestival è arrivata direttamente da Nicola Savino, in una intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Per il presentatore, tornato quest’anno in Rai dopo un lungo periodo di assenza, non si tratta di certo di un debutto nel format chiamato a raccontare, a notte fonda, quel che è accaduto sul palco dell’Ariston.

Savino, infatti, guida il DopoFestival per la terza volta in carriera. Le due precedenti sono datate 2016 e 2017, entrambi anni con Carlo Conti nel ruolo di conduttore e direttore artistico della kermesse. Nel 2020, invece, ha guidato L’Altro Festival, ma solo su Rai Play.

DopoFestival 2026, una virata verso la comicità

Il DopoFestival 2026 mette in mostra, almeno analizzando il cast, una svolta decisamente marcata verso il mondo della comicità. D’altronde, Savino ha deciso di coinvolgere, nel format, due comici di professione ed un musicista prestato, da tempo, alla comicità, essendo spalla destra di Fiorello e Fabrizio Biggio.

Savino, almeno sulla carta, sembra aver fatto delle scelte in netta discontinuità rispetto a quelle compiute da Cattelan dodici mesi fa. In quella occasione, infatti, il conduttore aveva puntato soprattutto sull’analisi e l’approfondimento, scegliendo al suo fianco la giornalista Selvaggia Lucarelli e la cronista ed esperta di moda Anna Dello Russo.