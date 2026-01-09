Mancava dal mondo dello spettacolo da alcuni anni ed ora ha fatto il suo ritorno con un vodcast, ovvero un podcast che gode anche del supporto video. Stiamo parlando della conduttrice Victoria Cabello, impegnata come conduttrice del format Fuori di Cabello.

Fuori di Cabello, nuova avventura a tre anni di distanza dall’ultimo impegno tv

Al timone di Fuori di Cabello, dunque, c’è Victoria Cabello, conduttrice che nei primi anni del 2000 ha affrontato numerosi impegni televisivi, fra cui Le Iene, il Festival di Sanremo nel 2006, Quelli che il calcio e Victor Victoria Niente è come sembra.

Nonostante l’innegabile professionalità e gli ottimi riscontri da parte del pubblico, negli ultimi anni la conduttrice ha trovato sempre meno spazio, soprattutto dopo la decisione, presa nel 2014 ed interrotta nel 2017, di allontanarsi dalle scene a causa di alcuni problemi di salute. Nel 2022, tutto sembra essere cambiato: in coppia con Paride Vitale, infatti, vince Pechino Express e l’anno seguente, su Sky Uno e TV8, conduce Victoria Cabello Viaggi Pazzeschi. Un format, quest’ultimo, che è stato interrotto dopo la prima edizione.

A gennaio 2026, per la conduttrice si apre una nuova avventura professionale, questa volta mediante lo strumento del vodcast.

Un format basato sulle interviste irriverenti

Al centro di Fuori di Cabello vi sono, come avvenuto in altri programmi del passato guidati dalla presentatrice, le interviste singole a personaggi celebri del mondo dello spettacolo italiano.

Ogni puntata ha una durata di circa 40 minuti ed è rilasciata su tutte le piattaforme digitali, a partire dal canale Youtube della conduttrice. Quest’ultima, negli appuntamenti, effettua al suo ospite una intervista sottoforma di test a risposta multipla. I quesiti, irriverenti ed orientati alla comicità, danno vita a dei confronti originali, nei quali i vip ripercorrono, senza filtri, le loro carriere.

Victoria Cabello, oltre ad essere la padrona di casa, è anche l’autrice del vodcast.

Fuori di Cabello, gli ospiti

L’ospite che ha inaugurato la nuova trasmissione, al centro della prima puntata che è stata distribuita il 7 gennaio, è Alessandro Borghese. Lo chef, con Celebrity Chef, ha ospitato Cabello in una delle sue ultime partecipazioni televisive. Altri protagonisti del vodcast sono la conduttrice Diletta Leotta, la cantante Emma Marrone ed Enzo Miccio, wedding planner e co-conduttore di Domenica In.

Nel corso della prima edizione di Fuori di Cabello, infine, sono protagonisti anche il già citato Paride Vitale, amico di lungo corso della presentatrice, l’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini ed il comico Lillo.