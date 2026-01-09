Venerdì 9 gennaio, Rai 1 manda in onda la prima puntata di Tali e Quali 2026. Lo show, completamente rinnovato rispetto al passato, è proposto dalle ore 21:30 circa.

Tali e Quali 2026, esordio da conduttore per Nicola Savino

Prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time ed Endemol Shine Italia, la principale novità del programma riguarda la conduzione. Per la prima volta, infatti, lo show, nato come spin off di Tale e Quale Show, non è guidato da Carlo Conti.

Quest’ultimo, storico padrone di casa sia della trasmissione madre che di tutti gli altri format ad essa associati, ha deciso di lasciare il timone di Tali e Quali a causa dei suoi numerosi impegni legati al ruolo da conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Al suo posto, nelle dirette dell’edizione, è dato spazio a Nicola Savino, che dunque torna in onda dopo i brutti risultati ottenuti in autunno con Freeze.

Novità in giuria

Rispetto all’ultima edizione di Tale e Quale Show, giunta al termine solamente poche settimane fa, durante Tali e Quali 2026 ci sono delle novità anche per quel che concerne la giuria.

Ai confermati Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio si aggiunge la novità Massimo Lopez, imitatore e storico membro del Trio. Quest’ultimo sostituisce l’assente Giorgio Panariello. Ai tre, ogni settimana, si aggiunge un ospite speciale, volto noto dello spettacolo italiano. Per il debutto, in tale ruolo, c’è Carlo Conti.

Per quel che concerne il regolamento, in ogni serata si esibiscono dieci concorrenti. Essi, a differenza di quel che accade a Tale e Quale Show, sono persone comuni, selezionate anche per una somiglianza reale e immediata con i loro beniamini. I due più votati, al termine di ogni serata, vanno direttamente in finale, dove si sfidano con i 4 campioni delle edizioni precedenti. Ogni performance è anticipata da clip nelle quali i partecipanti raccontano loro stessi e mostrano i luoghi nei quali vivono e lavorano.

Tali e Quali 2026, ospite Carmen Di Pietro

Le prime tre puntate di Tali e Quali 2026 possono contare sul coinvolgimento di Carmen Di Pietro. Essa partecipa alla gara interpretando uno sfidante di fantasia, che però deve imitare, a sua volta, un artista famoso.

Ogni concorrente dello show, per preparare al meglio l’esibizione del venerdì, possono contare sul supporto della squadra di coach di Tale e Quale Show, formata dai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e dalla actor coach Emanuela Aureli.

Gli arrangiamenti musicali sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.