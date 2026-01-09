Venerdì 9 gennaio, Real Time manda in onda un nuovo appuntamento de Il Forno delle Meraviglie. Si tratta della seconda puntata della terza stagione.

Il Forno delle Meraviglie 9 gennaio, le Valli di Cuneo

Al timone de Il Forno delle Meraviglie di oggi è confermato Fulvio Marino, esperto panificatore e conduttore sin dal debutto del format. Esso è proposto, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre, dalle ore 21:25.

L’appuntamento, questa settimana, è ambientato nel territorio delle Valli di Cuneo, che Marino visita con l’obiettivo di trovare la migliore panetteria. Per farlo, si reca in tre differenti attività, per assaggiare i loro prodotti.

Il conduttore, al termine degli assaggi, deve assegnare dei voti a quattro categorie: il dolce, il salato, l’esperienza complessiva nel forno ed il prodotto meraviglia, ovvero la specialità della casa, scelta direttamente dallo sfidante.

L’ospite è Francesca Manzini

Fulvio Marino, anche nella puntata di oggi de Il Forno delle Meraviglie, è affiancato da un ospite vip, grande conoscitore del territorio visitato. Questa settimana è accolta la comica, imitatrice e speaker radiofonica Francesca Manzini, nota soprattutto per aver partecipato, sia come inviata che conduttrice, a varie edizioni di Striscia la Notizia!. Manzini visita, con Marino, i tre locali in gara ed al termine della puntata assegna un punteggio bonus all’attività che ha preferito.

Il primo forno in gara, nella puntata del 9 gennaio, si chiama Ribotta ed è posto a Barge. A gestire lo storico locale, oggi, c’è la 36enne Cecilia, affiancata dal marito Gianluca. La titolare afferma: “Non sono nata da una famiglia di panettieri, ma appena sono arrivata qui ho subito pensato che questo posto potesse essere il mio. Il locale è aperto dagli anni ’50 ed è stato fondato dal nonno di Gianluca. Lui è il cuore pulsante, si occupa della panificazione, mentre io lavoro nel settore della vendita“.

Il Forno delle Meraviglie 9 gennaio, le altre due attività in gara

Secondo concorrente de Il Forno delle Meraviglie del 9 gennaio è la Panetteria Comino. Sorge a Morozzo ed è guidato dal 32enne Andrea e dalle sue sorelle. Il gestore ammette: “Sono cresciuto nel forno di famiglia e mentre gli altri giocavano, io facevo il pane con papà. Siamo panettieri da tre generazioni. L’attività è nata grazie ai miei nonni nel 1950, noi abbiamo portato una nuova concezione di pane e focaccia“.

Infine, Fulvio Marino e Francesca Manzini entrano ne L’Albero del Pane di Cuneo. A guidarlo c’è Nicolas, 48enne francese che ha esaudito il sogno di aprire un forno tutto suo nel nostro paese. L’uomo racconta: “Ho studiato economia a Parigi, ma ho trovato la mia vera strada in un mulino, dove ho capito di voler fare il panettiere. La particolarità del mio pane è l’attenzione per la materia prima e la contaminazione con la cucina francese“.