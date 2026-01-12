Lunedì 12 gennaio, TV8 manda in onda le nuove puntate di Celebrity Chef 4. La nuova edizione del cooking show occupa la fascia dell’access prime time, prendendo il via alle ore 20:15 e proseguendo per circa un’ora.

Celebrity Chef 4, confermata la giuria

Al timone di Celebrity Chef 4, la cui prima parte è andata in onda da marzo dello scorso anno, è confermato Alessandro Borghese. Quest’ultimo apre le porte dei suoi ristoranti di Milano e di Venezia a due ospiti vip.

Essi, accompagnati da una brigata di chef, realizzano due menù composti da differenti portate, che vengono servite ad una platea di commensali ed alla giuria. In tale ruolo sono confermati Maddalena Fossati, direttrice de La Cucina Italiana, ed Andrea Aprea, chef ed a capo ristorante di Milano, premiato con ben due stelle Michelin.

I due giudici ed i commensali, che votano a maggioranza, individuano il menù migliore, assegnando ad esso delle stelle. Il concorrente che ha realizzato il menù più votato è il vincitore.

I vip hanno a disposizione cinque aiuti

La principale novità di Celebrity Chef 4 consiste nel fatto che le celebrità ai fornelli, per realizzare al meglio le preparazioni, hanno a disposizione ben cinque aiuti. Se un concorrente decide di utilizzare uno di questi aiuti, esso è tolto automaticamente all’avversario.

Il primo aiuto è SOS Borghese, che prevede la possibilità di ricevere, da Alessandro Borghese, dei consigli per realizzare un determinato piatto. A seguire c’è Come vado?, con il quale il vip può far assaggiare una preparazione ai clienti in sala, per ottenere i loro feedback.

Spazio, poi, a Chiama casa, grazie al quale il concorrente può decidere di chiedere dei consigli a qualcuno a casa. Penultimo aiuto è denominato Ruba sous chef: un prtecipante decide di bloccare il sous chef della brigata avversaria, che dunque non può intervenire per aiutare lo sfidante. Infine, c’è SOS Internet, che consiste nella possibilità di utilizzare una postazione internet per cercare suggerimenti per completare una ricetta.

Celebrity Chef 4, i vip della prima settimana

Nella prima puntata del 12 gennaio di Celebrity Chef 4 si sfidano Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, ed il comico Dario Vergassola. Il martedì, Giulia Stabile affronta il collega Alessio Sakara, entrambi conduttori di Tu Si Que Vales.

Il 14 gennaio, Diana Del Bufalo fronteggia Fabrizio Biggio, mentre il giorno seguente la sfida è tutta interna al ballo: Carolyn Smith, giurata di Ballando con le stelle, affronta il danzatore Angelo Madonia. Infine, la prima settimana termina venerdì 16, quando Nathalie Guetta fronteggia Vito Bucci.