Nella notte fra domenica 11 e lunedì 12 gennaio sono stati assegnati i Golden Globes 2026 e di seguito vi sveliamo i vincitori. Nella tradizionale cornice del Beverly Hilton di Los Angeles sono stati consegnati i riconoscimenti al cinema ed alla tv.

Golden Globes 2026 vincitori, i premi del mondo del cinema

Per quel che concerne il mondo del cinema, il Miglior film drammatico ai Golden Globes 2026 è andato ad Hamnet Nel nome dei figlio di Chloé Zhao. Il Miglior film commedia o musicale, invece, è Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, che per l’omonima pellicola ha vinto anche il riconoscimento di Miglior regista e Miglior sceneggiatura.

A I Peccatori di Ryan Coogler vanno le statuette per Miglior risultato al cinema e Miglior colonna sonora. Due premi anche per KPOP Demon Hunters, a cui sono andati i titoli di Miglior film d’animazione e Miglior canzone originale (per Golden degli Huntr/x). Infine, a L’Agente segreto va il riconoscimento di Miglior film in lingua straniera.

Concentrando l’attenzione sui premi individuali, il Miglior attore non protagonista e la Migliore attrice non protagonista sono Stellan Skarsgård (per Sentimental Value) e Teyana Taylor (Una battaglia dopo l’altra). Il Miglior attore di un film drammatico e la Miglior attrice in un film drammatico sono Wagner Moura (L’agente segreto) e Jessie Buckley (Hamnet Nel nome del figlio).

Nella categoria Miglior attore in un film commedia o musicale e Miglior attrice in un film commedia o musicale i premiati sono Timothée Chalamet (Marty Supreme) e Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You).

Golden Globes 2026 vincitori, i premi del mondo della televisione

Analizzando i vincitori dei Golden Globes 2026 nel mondo della televisione, emerge il dominio di una serie tv. Si tratta di Adolescence, al quale vanno ben quattro statuette: quelli di Miglior miniserie o film televisivo, di Miglior attore protagonista in una miniserie o film televisivo assegnato a Stephen Graham, di Miglior attore non protagonista in una miniserie o film televisivo per l’interpretazione di Owen Cooper e di Migliore attrice non protagonista in una miniserie o film televisivo per la performance di Erin Doherty.

Protagonista è anche The Pitt. Ad esso sono andati i riconoscimenti di Miglior serie drammatica e Miglior attore protagonista di una serie drammatica per il lavoro di Noah Wyle. Il premio di Miglior attrice protagonista di una serie drammatica è assegnato a Rhea Seehorn, al centro di Pluribus. Altra doppietta è di The Studio, vincitrice come Miglior serie commedia o musicale e Miglior attore protagonista in una serie commedia o musicale per il lavoro di Seth Rogen. A Jean Smart va il riconoscimento di Miglior attrice protagonista in una serie commedia o musicale grazie al titolo Hacks. Infine, la Miglior attrice protagonista di una miniserie è Michelle Williams, nel cast di Dying for Sex.

I Premi alla Carriera

Durante i Golden Globes 2026 sono stati assegnati, infine, dei Premi alla Carriera. Il primo è andato ad Helen Mirren. Vincitrice di un Premio Oscar e di cinque Golden Globes, era fra le candidate nella categoria Miglior attrice protagonista in una serie drammatica per MobLand. Il secondo riconoscimento alla carriera è consegnato a Sarah Jessica Parker, volto di Sex and the City e della recente And Just Like That.