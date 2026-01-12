Sono due fra i programmi più visti dell’intera televisione italiana e sia Rai 1 che Canale 5 sembrano intenzionati a sfruttarli a lungo. Stiamo parlando di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, che hanno iniziato la stagione televisiva come show dell’access prime time e che si stanno rapidamente trasformando in produzioni da prima serata.

Affari Tuoi La Ruota della Fortuna prima serata, dall’aumento della durata alla promozione

Lo sbarco di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna in prima serata è la logica conseguenza di un percorso, avviato a settembre, che ha portato i format ad essere sempre più importanti per le ammiraglia.

D’altronde, entrambi i game sono capaci di tenere incollati, davanti alla tv, milioni di spettatori, ovvero un bacino di pubblico che ha rappresentato, da subito, un traino eccezionale per il prime time, da sempre la fascia più pregiata del palinsesto.

In quello che è un faccia a faccia sostanzialmente alla pari, almeno nella sovrapposizione, nella prima fase della sfida le trasmissioni hanno avuto un allungamento notevole della durata, che Affari Tuoi ha in parte ridimensionato e che La Ruota della Fortuna ha confermato nelle settimane, facendo slittare il prime time, di fatto, dalle 22:00.

Gli ascolti ottenuti dagli speciali

La decisione di occupare la prima serata con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, dunque, è il completamento di tale percorso e denota la volontà, sia Rai che Mediaset, di sfruttare a pieno i propri game.

Se tale decisione evidenzia, da una parte, una tendenza a non sperimentare sull’ammiraglia, dall’altra è il risultato degli ottimi ascolti che i due show hanno ottenuto, di recente, con gli speciali in prime time.

Affari Tuoi, in occasione dello speciale del 6 gennaio, favorito anche dalla presenza di vip e dell’estrazione della Lotteria Italia, ha appassionato 5 milioni ed 800 mila spettatori con il 35,9%. Il medesimo numero di spettatori, ma con una share più bassa (al 28%) a causa della durata inferiore, è quello ottenuto dal primo speciale de La Ruota della Fortuna in prima serata, in onda il 20 novembre su Canale 5.

Affari Tuoi La Ruota della Fortuna prima serata, De Martino punta sui promessi sposi

Il ritorno di Affari Tuoi in prima serata è previsto, su Rai 1, il 13 febbraio. In tale serata è dato spazio allo speciale denominato Nella Buona e Nella Cattiva Sorte ed è dedicato a coppie di futuri sposi. Per il momento è stata annunciata una sola serata, ma non è da escludere che possa diventare un appuntamento fisso del palinsesto, proprio come avvenuto per la concorrenza. Infatti, La Ruota della Fortuna, dal 9 gennaio scorso, occuperà diversi prime time del venerdì con lo spin off denominato La Ruota dei Campioni. Il debutto ha confermato un ottimo risultato, con più di 4 milioni di spettatori ed il 24,4%.