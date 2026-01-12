Scontro Luca Barbareschi Sigfrido Ranucci cosa è successo

Nelle ultime ore è scoppiato un caso interno alla Rai. In particolare, c’è stato uno scontro, a distanza ma dai toni molto duri, fra Luca Barbareschi e Sigfrido Ranucci, ovvero i conduttori di Allegro ma non troppo e Report, i format che da svariate settimane presiedono la prima e la seconda serata della domenica di Rai 3.

Scontro Luca Barbareschi Sigfrido Ranucci, cosa ha detto il conduttore di Allegro ma non troppo

Tutto è iniziato durante l’inizio della puntata di domenica 11 gennaio di Allegro ma non troppo. Il conduttore Luca Barbareschi, raccogliendo la linea da Report, ha speso parole molto dure nei confronti del collega: “Innanzitutto vorrei dare una notizia, vorrei ringraziare il grande conduttore di Report e ricordargli che mi chiamo Luca Barbareschi. Lui fa fatica a dirlo, gli costerebbe poco dire che dopo il suo programma c’è il nostro, ma fa fatica“.

A questo punto, i toni si alzano ulteriormente. Luca Barbareschi, infatti, aggiunge: “Voglio ricordargli che non dovrebbe avere fatica perché il suo consulente commerciale è quello che mi sta spiando da due anni. L’ho letto sui giornali e per questo verrà querelato. Visto che mi spiate, io non spio voi ma ricordatevi il nome almeno. Watch out baby, watch out, stai attento“.

Scontro Luca Barbareschi Sigfrido Ranucci, la risposta via social di Sigfrido Ranucci

Alle parole di Luca Barbareschi, pronunciate ad Allegro ma non troppo, ha risposto, poche ore più tardi via social, Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report ha pubblicato la clip contenente le parole pronunciate in tv dal collega ed ha così risposto: “Indegno sproloquio di Luca Barbareschi frutto di una campagna di fango esercitata da Il Giornale contro Gian Gaetano Bellavia che è stato vittima di un furto, che nessun organo giudiziario ha accusato di spionaggio o dossier. A Barbareschi, Report e il suo consulente fanno comodo solo per il traino, visto che ha espressamente chiesto di essere posizionato dopo di noi. Un abbraccio sempre più forte al nostro consulente“.

Gli ascolti

Al momento, la Rai non ha commentato lo scontro a distanza fra Luca Barbareschi e Sigfrido Ranucci, ovvero i protagonisti della domenica sera su Rai 3. Nella giornata di ieri, 11 gennaio, la trasmissione di inchieste ha informato più di un milione e 300 mila telespettatori, con una share del 7,6%. In seconda serata, invece, la trasmissione di Barbareschi ha tenuto compagnia a 312 mila spettatori, con una share del 2,9%.