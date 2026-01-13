Martedì 13 gennaio, Real Time manda in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Al timone del programma, come sempre, torna Flavio Montrucchio, affiancato dal barman Mauro.

Primo Appuntamento 13 gennaio, Francesco ed Ivana

Al centro di Primo Appuntamento ci sono otto single. Essi, nella speranza di trovare l’anima gemella, hanno deciso di partecipare al format. Una volta entrati nel ristorante, incontrano un partner, mai visto prima, con il quale passano la serata. Al termine, devono decidere se uscire insieme e continuare la frequentazione o se, invece, andare ognuno per la propria strada.

A Primo Appuntamento del 13 gennaio arriva Francesco, 24enne pizzaiolo di Palermo. Spesso lo paragonano a Can Yaman ed ammette: “Per me è un complimento. Le donne pensano che io sia un ragazzo facile, ma in realtà cerco l’amore. Mi chiamano ‘Il più bello di Palermo’, per me i valori sono la cosa più importante”.

Incontra Ivana, 25enne di Bari. Lavora come commessa ed ha la passione per il ballo, al punto da aver fatto anche l’insegnante. Spera di incontrare qualcuno con cui costruire “qualcosa di serio” ed ammette: “La prima cosa che guardo, in una persona, è lo sguardo. Mi attrae l’uomo alto, con la barba ed i capelli lunghi”.

Primo Appuntamento 13 gennaio, Luca incontra Sara

Durante la puntata arriva Luca. Ha 54 anni, è di Amatrice ma vive a Roma e fa l’imprenditore. Dopo il terremoto del 2016 si è spostato nella Capitale, dove ha dovuto ricostruire la sua vita: nel sisma hanno perso la vita la moglie ed il figlio, che aveva appena 6 anni. Oggi vive con la figlia, di 16 anni. Sottolinea: “Credo nel colpo di fulmine, sono buono e sensibile e spero di incontrare una persona con le medesime caratteristiche. Si tratta del mio primo appuntamento al buio”.

Cena con Sara, 53enne di Parma. Ha studiato presso l’Accademia delle Belle Arti ed ha lavorato nel campo della scultura. Afferma: “In una coppia, l’amore è una tagliatella venuta molto bene. Quando incontro una persona, le sensazioni più importanti sono quelle legate all’energia che mi trasmette l’altro”. Sogna di conoscere un uomo “curioso” e “gentile”.

Deva e Francesco

La terza coppia di Primo Appuntamento del 13 gennaio è composta da Deva e Francesco. La prima ha 19 anni, è di Milano ed è appassionata di manga e cosplay. Adora la fotografia ed è alla ricerca del suo primo amore. Ammette: “Mettendo insieme tutte le mie passioni direi che sono quella che si può definire una nerd. Sono pronta ad innamorarmi e non ho paura”. Studia per entrare in una Accademia di animazione.

Il secondo ha 22 anni. È della provincia di Bergamo e fa il perito elettronico. Vive con quattro cani e due conigli e non è mai stato fidanzato prima. Confessa: “Non sono sicuro di riuscire a trovare una ragazza, ma sono fiducioso. Spero di incontrare una donna con i miei stessi interessi”.

Primo Appuntamento 13 gennaio, l’ultima coppia della puntata

Infine, a Primo Appuntamento del 13 gennaio c’è Dionisia. Ha 52 anni, è di Messina e lavora presso l’Università cittadina. Ha “pochi interessi”, ma ama particolarmente aiutare gli altri, ed infatti è impegnata nel volontariato. Spera di conoscere un uomo “ironico, che ami gli animali e mi faccia molto ridere”.

Potrebbe innamorarsi di Nello, 63enne agente di assicurazioni originario di Catania. L’uomo confessa: “Mi piace la musica, l’arte e la fotografia. Sono single da due anni, ma a casa ho la compagnia di una pappagallina meravigliosa”.