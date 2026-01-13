La programmazione di stasera in tv martedì 13 gennaio 2026 offre un palinsesto ricco e variegato che spazia dai grandi film d’autore all’informazione politica, passando per le serie tv più amate e l’intrattenimento puro. In particolare, su Rai 1 il pubblico potrà apprezzare il film biografico Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, un’opera che esplora la vita intima del celebre poeta. Contemporaneamente, Rai 2 punta sul coinvolgimento dei giovani con una nuova puntata de Il Collegio 9. Inoltre, Rai 3 propone un viaggio fantastico con Tremila anni di attesa. Le reti Mediaset rispondono con fiction internazionali, il grande calcio in chiaro e approfondimenti di attualità. Infine, i canali tematici e la piattaforma Sky arricchiscono la serata con prime visioni esclusive e documentari imperdibili.
Stasera in TV martedì 13 gennaio 2026, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli (Film). La pellicola narra la vita tormentata del poeta Giovanni Pascoli, concentrandosi sui legami familiari complessi e sulle tragedie che hanno segnato la sua esistenza e la sua arte.
- Rai 2 – 21:20 – Il Collegio 9 – Quinta puntata: Un amico in più (Intrattenimento). Gli studenti affrontano una settimana ricca di sfide scolastiche e personali, mentre l’arrivo di un nuovo compagno altera gli equilibri della classe.
- Rai 3 – 21:20 – Tremila anni di attesa (Film). Tilda Swinton interpreta una studiosa che incontra un genio della lampada, interpretato da Idris Elba, il quale le racconta storie incredibili attraverso i secoli in cambio della libertà.
- Rai 4 – 21:19 – The Beach (Film). Leonardo DiCaprio è un giovane viaggiatore che scopre un’isola segreta in Thailandia, apparentemente un paradiso, ma che nasconde oscuri segreti.
- Rai 5 – 21:21 – Il piccolo grande uomo (Film). Dustin Hoffman è il protagonista di questo western revisionista che racconta la storia del West attraverso gli occhi di un uomo vissuto tra i bianchi e i nativi americani.
- Rai Movie – 21:10 – Amore, cucina e curry (Film). Una famiglia indiana apre un ristorante nel sud della Francia, scatenando una guerra culinaria con la proprietaria di un locale stellato vicino.
- Rai Premium – 21:20 – Un Natale in bianco e nero (Film). Una commedia romantica che vede due ex fidanzati costretti a collaborare durante le festività natalizie, riscoprendo vecchi sentimenti.
- Rai Gulp – 19:45 – Il Collegio 7 – Prima puntata (Reality). La settima edizione del reality riporta gli studenti indietro nel tempo per vivere l’esperienza scolastica del 1958.
- Rai YoYo – 20:25 – Vampirina (Cartoni Animati). La piccola vampira vive divertenti avventure quotidiane cercando di adattarsi al mondo degli umani insieme ai suoi amici mostruosi.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:33 – È sempre Cartabianca (Informazione – Prima TV). Bianca Berlinguer conduce il talk show politico che dà voce a opinioni diverse su temi di attualità, economia e società.
- Canale 5 – 21:21 – Io sono Farah (Serie TV). La serie drammatica segue la storia di una donna iraniana che fugge dal suo paese per cercare la libertà in Francia, affrontando numerose difficoltà.
- Italia 1 – 20:46 – Roma–Torino (Sport). La partita di Coppa Italia vede la Roma affrontare il Torino in un match decisivo per il passaggio del turno.
- La7 – 21:15 – DiMartedì (Informazione). Giovanni Floris analizza la situazione politica italiana con interviste, sondaggi e dibattiti tra ospiti di rilievo.
- TV8 – 21:30 – Una principessa a Natale (Film). Una donna comune si ritrova invitata a trascorrere il Natale in un castello europeo, dove scopre l’amore e le sue origini nobili.
- Nove – 21:30 – Costa Concordia: cronaca di un disastro (Mondo e Tendenze). Il documentario ricostruisce minuto per minuto il tragico naufragio della nave da crociera all’Isola del Giglio.
- Canale 20 – 21:10 – The Bourne Identity (Film). Matt Damon interpreta un uomo senza memoria che deve scoprire la sua identità mentre fugge da assassini che vogliono ucciderlo.
- Iris – 21:14 – Quel treno per Yuma (Film). Un contadino accetta di scortare un pericoloso fuorilegge al treno che lo porterà in prigione, in un western ricco di tensione.
- Mediaset 27 – 21:14 – La fabbrica di cioccolato (Film). Johnny Depp è Willy Wonka nel visionario adattamento di Tim Burton del classico romanzo per ragazzi.
- La5 – 21:22 – Cinquanta sfumature di grigio (Film – Prima TV). La controversa storia d’amore tra la studentessa Anastasia Steele e il miliardario Christian Grey arriva in prima serata.
I film e programmi dei canali tematici martedì 13 gennaio 2026
- Cielo – 21:20 – No Escape – Colpo di stato. Owen Wilson cerca di salvare la sua famiglia durante una violenta rivolta in un paese del sud-est asiatico.
- TV2000 – 21:05 – Scappo dalla città. Billy Crystal interpreta un uomo di città che decide di partecipare a una transumanza nel West per ritrovare se stesso.
- La7 Cinema – 21:15 – Mystery, Alaska. Una piccola città ossessionata dall’hockey accetta la sfida di giocare contro i New York Rangers in una partita epica.
- Cine34 – 21:00 – Tutti a bordo. Una commedia italiana on the road che vede un gruppo eterogeneo condividere un viaggio pieno di imprevisti.
- Focus – 21:21 – Le più grandi meraviglie naturali del mondo. Un viaggio visivo spettacolare attraverso i paesaggi più incredibili e incontaminati del pianeta.
- Discovery – 21:15 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume. I cercatori d’oro affrontano le rapide pericolose per estrarre il metallo prezioso dai fondali fluviali.
- Giallo – 21:10 – The Chelsea Detective. Un detective vive su una barca e risolve crimini complessi nell’esclusivo quartiere londinese di Chelsea.
- Top Crime – 21:15 – Chicago P.D.. L’unità di intelligence della polizia di Chicago combatte il crimine organizzato e la corruzione nelle strade della città.
- DMAX – 21:40 – Real TV: crimini di strada. Il programma mostra filmati reali di inseguimenti e arresti spettacolari catturati dalle telecamere di sicurezza.
- Home & Garden TV – 21:05 – Casa su misura. Joanna e Chip Gaines aiutano le coppie a trasformare case fatiscenti nelle abitazioni dei loro sogni.
- Motor Trend – 20:30 – Affari a quattro ruote. Mike Brewer cerca auto classiche da restaurare e rivendere per ottenere un profitto, con l’aiuto di meccanici esperti.
- Discovery Turbo – 20:30 – Affari a quattro ruote. Un’altra occasione per seguire le trattative e i restauri del team di Mike Brewer.
I programmi Sky martedì 13 gennaio 2026
Sky Intrattenimento e Serie
- Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Lo chef viaggia attraverso l’Italia per scoprire le eccellenze culinarie locali e premiare il miglior ristoratore.
- Sky Atlantic – 21:15 – Gomorra: Le origini. La serie racconta l’ascesa criminale del giovane Pietro Savastano nella Napoli degli anni ’80.
- Sky Serie – 21:15 – Call My Agent – Italia (Prima TV). La serie svela i retroscena divertenti e frenetici di un’agenzia di spettacolo italiana, con guest star famose in ogni episodio.
- Sky Investigation – 21:15 – Accused: Sotto processo. Ogni episodio racconta la storia di un imputato diverso, mostrando come una singola scelta sbagliata possa cambiare una vita.
- Sky Crime – 21:15 – Achille Lauro: La crociera del terrore. Il documentario ricostruisce il dirottamento della nave Achille Lauro avvenuto nel 1985 per mano di un gruppo terroristico.
- Sky Adventure – 21:15 – Supercar: Macchine da sogno – Stag. 2 Ep.1. Il programma presenta le automobili più esclusive, veloci e costose del mondo, svelandone i segreti ingegneristici.
- Sky Arte – 21:15 – Oliviero Toscani: Chi mi ama mi segua. Un ritratto intimo e provocatorio del celebre fotografo italiano che ha rivoluzionato il mondo della pubblicità.
- Sky Classica – 21:15 – Offenbach – Orfeo all’inferno. L’operetta satirica rivisita il mito di Orfeo ed Euridice con musica vivace e umorismo dissacrante.
- Comedy Central – 20:35 – Maurizio Battista Show. Il comico romano intrattiene il pubblico con monologhi sulla vita quotidiana, analizzando vizi e virtù degli italiani.
- MTV – 21:05 – Help! I am in a secret relationship!. Il reality aiuta le coppie che nascondono la loro relazione a rivelare la verità a parenti e amici scettici.
Sky Cinema
- Sky Cinema Uno – 21:15 – La ragazza del treno. Emily Blunt interpreta una donna alcolizzata che diventa testimone chiave in un mistero di scomparsa, ma fatica a distinguere realtà e immaginazione.
- Sky Cinema Due – 21:15 – La Grande Bellezza – Versione integrale. Il capolavoro di Paolo Sorrentino, vincitore dell’Oscar, esplora la decadenza e la bellezza di Roma attraverso gli occhi di Jep Gambardella.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Jack Ryan: L’iniziazione. Chris Pine veste i panni del giovane analista della CIA che si trasforma in agente operativo per sventare un attacco terroristico finanziario.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Ops! È già Natale. Una commedia natalizia che vede Danny DeVito e Andie MacDowell alle prese con una riunione di famiglia piena di imprevisti e risate.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – Diabolik. L’adattamento del celebre fumetto italiano vede il “Re del Terrore” sfidare l’ispettore Ginko in una serie di colpi audaci.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Vicino all’orizzonte. Una drammatica storia d’amore basata su eventi reali, in cui una giovane donna si innamora di un ragazzo con un passato doloroso e segreto.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Gli indesiderabili. Il film racconta la vera storia di un’operatrice sociale che lottò per salvare i bambini ebrei durante l’occupazione nazista in Francia.
- Sky Cinema Uno +24 – 21:15 – I delitti del BarLume. Le indagini della comunità di Pineta continuano a mescolare giallo e commedia in questo episodio della serie italiana di successo.
- Sky Cinema Due +24 – 21:15 – Dunkirk. Il film di Christopher Nolan ricostruisce l’epica evacuazione delle truppe alleate dalla Francia durante la Seconda Guerra Mondiale.