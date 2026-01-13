La programmazione di stasera in tv martedì 13 gennaio 2026 offre un palinsesto ricco e variegato che spazia dai grandi film d’autore all’informazione politica, passando per le serie tv più amate e l’intrattenimento puro. In particolare, su Rai 1 il pubblico potrà apprezzare il film biografico Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, un’opera che esplora la vita intima del celebre poeta. Contemporaneamente, Rai 2 punta sul coinvolgimento dei giovani con una nuova puntata de Il Collegio 9. Inoltre, Rai 3 propone un viaggio fantastico con Tremila anni di attesa. Le reti Mediaset rispondono con fiction internazionali, il grande calcio in chiaro e approfondimenti di attualità. Infine, i canali tematici e la piattaforma Sky arricchiscono la serata con prime visioni esclusive e documentari imperdibili.

Stasera in TV martedì 13 gennaio 2026, Rai

Rai 1 – 21:30 – Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli (Film). La pellicola narra la vita tormentata del poeta Giovanni Pascoli, concentrandosi sui legami familiari complessi e sulle tragedie che hanno segnato la sua esistenza e la sua arte.

(Film). La pellicola narra la vita tormentata del poeta Giovanni Pascoli, concentrandosi sui legami familiari complessi e sulle tragedie che hanno segnato la sua esistenza e la sua arte. Rai 2 – 21:20 – Il Collegio 9 – Quinta puntata: Un amico in più (Intrattenimento). Gli studenti affrontano una settimana ricca di sfide scolastiche e personali, mentre l’arrivo di un nuovo compagno altera gli equilibri della classe.

(Intrattenimento). Gli studenti affrontano una settimana ricca di sfide scolastiche e personali, mentre l’arrivo di un nuovo compagno altera gli equilibri della classe. Rai 3 – 21:20 – Tremila anni di attesa (Film). Tilda Swinton interpreta una studiosa che incontra un genio della lampada, interpretato da Idris Elba, il quale le racconta storie incredibili attraverso i secoli in cambio della libertà.

(Film). Tilda Swinton interpreta una studiosa che incontra un genio della lampada, interpretato da Idris Elba, il quale le racconta storie incredibili attraverso i secoli in cambio della libertà. Rai 4 – 21:19 – The Beach (Film). Leonardo DiCaprio è un giovane viaggiatore che scopre un’isola segreta in Thailandia, apparentemente un paradiso, ma che nasconde oscuri segreti.

(Film). Leonardo DiCaprio è un giovane viaggiatore che scopre un’isola segreta in Thailandia, apparentemente un paradiso, ma che nasconde oscuri segreti. Rai 5 – 21:21 – Il piccolo grande uomo (Film). Dustin Hoffman è il protagonista di questo western revisionista che racconta la storia del West attraverso gli occhi di un uomo vissuto tra i bianchi e i nativi americani.

(Film). Dustin Hoffman è il protagonista di questo western revisionista che racconta la storia del West attraverso gli occhi di un uomo vissuto tra i bianchi e i nativi americani. Rai Movie – 21:10 – Amore, cucina e curry (Film). Una famiglia indiana apre un ristorante nel sud della Francia, scatenando una guerra culinaria con la proprietaria di un locale stellato vicino.

(Film). Una famiglia indiana apre un ristorante nel sud della Francia, scatenando una guerra culinaria con la proprietaria di un locale stellato vicino. Rai Premium – 21:20 – Un Natale in bianco e nero (Film). Una commedia romantica che vede due ex fidanzati costretti a collaborare durante le festività natalizie, riscoprendo vecchi sentimenti.

(Film). Una commedia romantica che vede due ex fidanzati costretti a collaborare durante le festività natalizie, riscoprendo vecchi sentimenti. Rai Gulp – 19:45 – Il Collegio 7 – Prima puntata (Reality). La settima edizione del reality riporta gli studenti indietro nel tempo per vivere l’esperienza scolastica del 1958.

(Reality). La settima edizione del reality riporta gli studenti indietro nel tempo per vivere l’esperienza scolastica del 1958. Rai YoYo – 20:25 – Vampirina (Cartoni Animati). La piccola vampira vive divertenti avventure quotidiane cercando di adattarsi al mondo degli umani insieme ai suoi amici mostruosi.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – È sempre Cartabianca (Informazione – Prima TV). Bianca Berlinguer conduce il talk show politico che dà voce a opinioni diverse su temi di attualità, economia e società.

(Informazione – Prima TV). Bianca Berlinguer conduce il talk show politico che dà voce a opinioni diverse su temi di attualità, economia e società. Canale 5 – 21:21 – Io sono Farah (Serie TV). La serie drammatica segue la storia di una donna iraniana che fugge dal suo paese per cercare la libertà in Francia, affrontando numerose difficoltà.

(Serie TV). La serie drammatica segue la storia di una donna iraniana che fugge dal suo paese per cercare la libertà in Francia, affrontando numerose difficoltà. Italia 1 – 20:46 – Roma–Torino (Sport). La partita di Coppa Italia vede la Roma affrontare il Torino in un match decisivo per il passaggio del turno.

(Sport). La partita di Coppa Italia vede la Roma affrontare il Torino in un match decisivo per il passaggio del turno. La7 – 21:15 – DiMartedì (Informazione). Giovanni Floris analizza la situazione politica italiana con interviste, sondaggi e dibattiti tra ospiti di rilievo.

(Informazione). Giovanni Floris analizza la situazione politica italiana con interviste, sondaggi e dibattiti tra ospiti di rilievo. TV8 – 21:30 – Una principessa a Natale (Film). Una donna comune si ritrova invitata a trascorrere il Natale in un castello europeo, dove scopre l’amore e le sue origini nobili.

(Film). Una donna comune si ritrova invitata a trascorrere il Natale in un castello europeo, dove scopre l’amore e le sue origini nobili. Nove – 21:30 – Costa Concordia: cronaca di un disastro (Mondo e Tendenze). Il documentario ricostruisce minuto per minuto il tragico naufragio della nave da crociera all’Isola del Giglio.

(Mondo e Tendenze). Il documentario ricostruisce minuto per minuto il tragico naufragio della nave da crociera all’Isola del Giglio. Canale 20 – 21:10 – The Bourne Identity (Film). Matt Damon interpreta un uomo senza memoria che deve scoprire la sua identità mentre fugge da assassini che vogliono ucciderlo.

(Film). Matt Damon interpreta un uomo senza memoria che deve scoprire la sua identità mentre fugge da assassini che vogliono ucciderlo. Iris – 21:14 – Quel treno per Yuma (Film). Un contadino accetta di scortare un pericoloso fuorilegge al treno che lo porterà in prigione, in un western ricco di tensione.

(Film). Un contadino accetta di scortare un pericoloso fuorilegge al treno che lo porterà in prigione, in un western ricco di tensione. Mediaset 27 – 21:14 – La fabbrica di cioccolato (Film). Johnny Depp è Willy Wonka nel visionario adattamento di Tim Burton del classico romanzo per ragazzi.

(Film). Johnny Depp è Willy Wonka nel visionario adattamento di Tim Burton del classico romanzo per ragazzi. La5 – 21:22 – Cinquanta sfumature di grigio (Film – Prima TV). La controversa storia d’amore tra la studentessa Anastasia Steele e il miliardario Christian Grey arriva in prima serata.

I film e programmi dei canali tematici martedì 13 gennaio 2026

Cielo – 21:20 – No Escape – Colpo di stato . Owen Wilson cerca di salvare la sua famiglia durante una violenta rivolta in un paese del sud-est asiatico.

. Owen Wilson cerca di salvare la sua famiglia durante una violenta rivolta in un paese del sud-est asiatico. TV2000 – 21:05 – Scappo dalla città . Billy Crystal interpreta un uomo di città che decide di partecipare a una transumanza nel West per ritrovare se stesso.

. Billy Crystal interpreta un uomo di città che decide di partecipare a una transumanza nel West per ritrovare se stesso. La7 Cinema – 21:15 – Mystery, Alaska . Una piccola città ossessionata dall’hockey accetta la sfida di giocare contro i New York Rangers in una partita epica.

. Una piccola città ossessionata dall’hockey accetta la sfida di giocare contro i New York Rangers in una partita epica. Cine34 – 21:00 – Tutti a bordo . Una commedia italiana on the road che vede un gruppo eterogeneo condividere un viaggio pieno di imprevisti.

. Una commedia italiana on the road che vede un gruppo eterogeneo condividere un viaggio pieno di imprevisti. Focus – 21:21 – Le più grandi meraviglie naturali del mondo . Un viaggio visivo spettacolare attraverso i paesaggi più incredibili e incontaminati del pianeta.

. Un viaggio visivo spettacolare attraverso i paesaggi più incredibili e incontaminati del pianeta. Discovery – 21:15 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume . I cercatori d’oro affrontano le rapide pericolose per estrarre il metallo prezioso dai fondali fluviali.

. I cercatori d’oro affrontano le rapide pericolose per estrarre il metallo prezioso dai fondali fluviali. Giallo – 21:10 – The Chelsea Detective . Un detective vive su una barca e risolve crimini complessi nell’esclusivo quartiere londinese di Chelsea.

. Un detective vive su una barca e risolve crimini complessi nell’esclusivo quartiere londinese di Chelsea. Top Crime – 21:15 – Chicago P.D. . L’unità di intelligence della polizia di Chicago combatte il crimine organizzato e la corruzione nelle strade della città.

. L’unità di intelligence della polizia di Chicago combatte il crimine organizzato e la corruzione nelle strade della città. DMAX – 21:40 – Real TV: crimini di strada . Il programma mostra filmati reali di inseguimenti e arresti spettacolari catturati dalle telecamere di sicurezza.

. Il programma mostra filmati reali di inseguimenti e arresti spettacolari catturati dalle telecamere di sicurezza. Home & Garden TV – 21:05 – Casa su misura . Joanna e Chip Gaines aiutano le coppie a trasformare case fatiscenti nelle abitazioni dei loro sogni.

. Joanna e Chip Gaines aiutano le coppie a trasformare case fatiscenti nelle abitazioni dei loro sogni. Motor Trend – 20:30 – Affari a quattro ruote . Mike Brewer cerca auto classiche da restaurare e rivendere per ottenere un profitto, con l’aiuto di meccanici esperti.

. Mike Brewer cerca auto classiche da restaurare e rivendere per ottenere un profitto, con l’aiuto di meccanici esperti. Discovery Turbo – 20:30 – Affari a quattro ruote. Un’altra occasione per seguire le trattative e i restauri del team di Mike Brewer.

I programmi Sky martedì 13 gennaio 2026

Sky Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti . Lo chef viaggia attraverso l’Italia per scoprire le eccellenze culinarie locali e premiare il miglior ristoratore.

. Lo chef viaggia attraverso l’Italia per scoprire le eccellenze culinarie locali e premiare il miglior ristoratore. Sky Atlantic – 21:15 – Gomorra: Le origini . La serie racconta l’ascesa criminale del giovane Pietro Savastano nella Napoli degli anni ’80.

. La serie racconta l’ascesa criminale del giovane Pietro Savastano nella Napoli degli anni ’80. Sky Serie – 21:15 – Call My Agent – Italia (Prima TV). La serie svela i retroscena divertenti e frenetici di un’agenzia di spettacolo italiana, con guest star famose in ogni episodio.

(Prima TV). La serie svela i retroscena divertenti e frenetici di un’agenzia di spettacolo italiana, con guest star famose in ogni episodio. Sky Investigation – 21:15 – Accused: Sotto processo . Ogni episodio racconta la storia di un imputato diverso, mostrando come una singola scelta sbagliata possa cambiare una vita.

. Ogni episodio racconta la storia di un imputato diverso, mostrando come una singola scelta sbagliata possa cambiare una vita. Sky Crime – 21:15 – Achille Lauro: La crociera del terrore . Il documentario ricostruisce il dirottamento della nave Achille Lauro avvenuto nel 1985 per mano di un gruppo terroristico.

. Il documentario ricostruisce il dirottamento della nave Achille Lauro avvenuto nel 1985 per mano di un gruppo terroristico. Sky Adventure – 21:15 – Supercar: Macchine da sogno – Stag. 2 Ep.1 . Il programma presenta le automobili più esclusive, veloci e costose del mondo, svelandone i segreti ingegneristici.

. Il programma presenta le automobili più esclusive, veloci e costose del mondo, svelandone i segreti ingegneristici. Sky Arte – 21:15 – Oliviero Toscani: Chi mi ama mi segua . Un ritratto intimo e provocatorio del celebre fotografo italiano che ha rivoluzionato il mondo della pubblicità.

. Un ritratto intimo e provocatorio del celebre fotografo italiano che ha rivoluzionato il mondo della pubblicità. Sky Classica – 21:15 – Offenbach – Orfeo all’inferno . L’operetta satirica rivisita il mito di Orfeo ed Euridice con musica vivace e umorismo dissacrante.

. L’operetta satirica rivisita il mito di Orfeo ed Euridice con musica vivace e umorismo dissacrante. Comedy Central – 20:35 – Maurizio Battista Show . Il comico romano intrattiene il pubblico con monologhi sulla vita quotidiana, analizzando vizi e virtù degli italiani.

. Il comico romano intrattiene il pubblico con monologhi sulla vita quotidiana, analizzando vizi e virtù degli italiani. MTV – 21:05 – Help! I am in a secret relationship!. Il reality aiuta le coppie che nascondono la loro relazione a rivelare la verità a parenti e amici scettici.

Sky Cinema