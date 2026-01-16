Venerdì 16 gennaio è in onda, su Rai 1, la seconda puntata di Tali e Quali 2026. Lo show è proposto dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Tali e Quali 2026 seconda puntata, ospite speciale Francesco Totti

Tali e Quali 2026, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Endemol Shine Italia, è guidato da Nicola Savino. Quest’ultimo, chiamato a sostituire Carlo Conti, ha debuttato nel format sette giorni fa ed è affiancato, anche questa settimana, dalla giuria.

Essa è composta dai veterani Cristiano Malgioglio ed Alessia Marcuzzi, oltre che dall’imitatore e comico Massimo Lopez. A loro si unisce un quarto giudice, differente in ogni puntata. Dopo il coinvolgimento di Carlo Conti al debutto, questa settimana è dato spazio a Francesco Totti. L’ex calciatore, capitano della Roma e campione del mondo con l’Italia nel 2006, torna in onda su Rai 1 dopo l’ospitata della scorsa primavera a Sognando Ballando con le stelle.

Brutto esordio, negli ascolti, per la nuova edizione

Tali e Quali 2026, come già accennato, ha preso il via lo scorso venerdì 9 gennaio. In tale occasione, la trasmissione ha deluso dal punto di vista degli ascolti, tenendo compagnia ad appena 2 milioni e 600 mila spettatori, con una share del 16,4%. Si tratta di un dato inferiore rispetto all’esordio dell’edizione del 2024: in quella occasione, la prima puntata, proposta il 13 gennaio, aveva divertito poco meno di 3 milioni di telespettatori con una share del 17,59%.

A Tali e Quali del 16 gennaio gareggiano dieci persone comuni, che calcano il palco con l’obiettivo di realizzare l’imitazione di un loro beniamino, volto noto della musica italiana ed internazionale. Al termine di tutte le performance, la giuria è chiamata a stilare una classifica finale. Il primo è il vincitore ed insieme al secondo classificato ottengono la qualificazione alla finalissima, in onda su Rai 1 il 30 gennaio prossimo.

Tali e Quali 2026 seconda puntata, torna Carmen Di Pietro

La seconda puntata di Tali e Quali 2026 prevede, come già settimana scorsa, la partecipazione, come ospite, di Carmen Di Pietro. La concorrente è protagonista della gara interpretando una concorrente di fantasia, che però deve imitare a sua volta una cantante famosa.

Tutti i partecipanti al format hanno la possibilità, per alcuni giorni, di essere seguiti da un nutrito team di professionisti, composto da costumisti, coreografi, truccatori e parrucchieri. A loro si aggiungono i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre alla actor coach Emanuela Aureli.