Sabato 17 e domenica 18 gennaio, sono numerosi gli ospiti attesi a Verissimo. Nel rotocalco di Canale 5 è dato spazio a varie interviste a celebrità, realizzate dalla conduttrice Silvia Toffanin.

Al centro di Verissimo di sabato 17 gennaio, al via alle ore 16:30 circa, è dato spazio al regista Gabriele Muccino. Quest’ultimo è affiancato in studio da Miriam Leone, attrice che è al centro della nuova pellicola Le cose non dette. Il film è distribuito nei principali cinema del nostro paese a partire dal prossimo 29 gennaio.

A seguire, è realizzato un faccia a faccia con Martina Colombari. La showgirl, dopo l’esperienza in autunno con Ballando con le stelle, è reduce dal successo al cinema con Buen Camino, produzione dei record con Checco Zalone. In studio anche Roberta Capua.

La storia di Marco Foresta

Nel corso di Verissimo di sabato 17 gennaio si parla di A Testa Alta Il coraggio di una donna. Direttamente dal cast della fiction di Canale 5 arriva l’attore Raniero Monaco Di Lapio, che nella produzione seriale presta il volto al professor Marco Colaianni.

Da Uomini e Donne, invece, è dato il bentornato a Gemma Galgani, da svariati anni al centro delle dinamiche del dating show guidato da Maria De Filippi. Infine, è dato spazio alla storia, di dolore e coraggio, di Marco Foresta. Lo scorso 18 gennaio 2017, l’uomo, a causa della valanga che distrusse l’hotel Rigopiano in Abruzzo, causando numerosi morti e feriti, ha perso entrambi i genitori.

Sono numerosi gli ospiti di Verissimo di domenica 18 gennaio. Nella puntata, che parte alle 16:00, sono protagonisti Federica Pellegrini e Matteo Giunta. I due, in attesa della seconda figlia, stanno vivendo un momento di grande gioia.

La conduttrice Silvia Toffanin, poi, intervista la soprano Katia Ricciarelli, che festeggia insieme al pubblico dello show gli 80 anni di età. Altra signora della musica italiana che festeggia il compleanno in compagnia del pubblico di Canale 5 è Iva Zanicchi, che compie 86 anni.

Durante Verissimo di oggi è dato spazio a Clizia Incorvaia e, in seguito, a Nancy Brilli. L’attrice ripercorre la sua lunga carriera, iniziata 40 anni fa e che è stata ricca di grandi successi. Infine, la padrona di casa parla con Celeste Covino, che interviene per raccontare la toccante storia di sua sorella Ada che, affetta da SLA, ha ottenuto la possibilità di ricorrere al suicidio assistito.