La programmazione di stasera in tv sabato 17 gennaio 2026 offre al pubblico un ventaglio di opzioni davvero vasto, spaziando dai grandi show musicali ai classici della commedia italiana, fino al cinema internazionale d’autore. Innanzitutto, su Rai 1 continua la ricerca dei giovani talenti con The Voice Kids 4, mentre Rai 2 punta sull’adrenalina pura con le indagini della squadra F.B.I.. Contemporaneamente, Canale 5 regala emozioni con le storie toccanti di C’è posta per te. Infine, i canali tematici e la piattaforma Sky arricchiscono la serata con documentari esclusivi, sport in diretta e prime visioni cinematografiche.
Stasera in TV sabato 17 gennaio 2026, Rai
- Rai 1 – 21:30 – The Voice Kids 4 – Seconda Blind Auditions (Intrattenimento – Prima TV). Antonella Clerici guida la seconda serata di audizioni al buio, dove i coach devono scegliere le voci più promettenti basandosi solo sull’ascolto.
- Rai 2 – 21:20 – F.B.I. (Serie TV). La squadra speciale di New York affronta una minaccia terroristica che mette a rischio la sicurezza nazionale, in una corsa contro il tempo per sventare l’attacco.
- Rai 3 – 21:25 – La Città Ideale – Copenaghen (Intrattenimento). Il programma esplora la capitale danese, modello di sostenibilità urbana e design, mostrando come l’architettura possa migliorare la qualità della vita.
- Rai 4 – 21:18 – El Lodo (Film). Un thriller ambientale spagnolo in cui un biologo torna nel suo villaggio natale per proteggere una riserva naturale, scontrandosi con gli interessi locali.
- Rai 5 – 21:19 – Natale in casa Cupiello (2024) (Film). Una nuova trasposizione cinematografica del capolavoro teatrale di Eduardo De Filippo, che racconta le tragicomiche vicende della famiglia Cupiello durante le festività.
- Rai Movie – 21:10 – Ibiza (Film). Christian Clavier è un podologo conservatore che porta la famiglia in vacanza a Ibiza per riconquistare la fiducia della compagna, tra disavventure e feste sfrenate.
- Rai Premium – 21:20 – Don Matteo (Serie TV). Il sacerdote investigatore indaga su un misterioso caso di avvelenamento che coinvolge una ricca famiglia di Spoleto, aiutando i Carabinieri a trovare il colpevole.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:34 – …Più forte, ragazzi! (Film). Bud Spencer e Terence Hill sono due piloti d’aereo che simulano un incidente per frodare l’assicurazione, ma finiscono per scoprire un traffico di diamanti nella giungla.
- Canale 5 – 21:20 – C’è posta per te (Intrattenimento). Maria De Filippi racconta storie emozionanti di ricongiungimenti familiari, amori perduti e sorprese con ospiti famosi pronti a regalare un sorriso.
- Italia 1 – 21:30 – Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio (Film). Il coraggioso felino scopre di aver consumato otto delle sue nove vite e intraprende un viaggio epico per trovare la Stella dei Desideri e ripristinarle.
- La7 – 20:35 – In altre parole (Intrattenimento). Massimo Gramellini conduce il talk show del sabato sera, analizzando i fatti della settimana attraverso le parole chiave dell’attualità con ospiti in studio.
- TV8 – 21:35 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Intrattenimento – Prima TV). Lo chef visita quattro ristoranti di una specifica località per eleggere il migliore, valutando menu, location, servizio e conto.
- Nove – 21:30 – Accordi & Disaccordi (Mondo e Tendenze). Luca Sommi intervista personalità della politica e della cultura italiana, approfondendo temi di attualità con un approccio critico e diretto.
- Canale 20 – 21:10 – Amici per la morte (Film). Jet Li interpreta un ladro professionista che deve recuperare dei diamanti neri rubati per salvare la figlia rapita da un criminale spietato.
- Iris – 21:14 – Il fuggitivo (Film). Harrison Ford è un chirurgo ingiustamente accusato dell’omicidio della moglie che fugge per trovare il vero assassino, inseguito da un tenace maresciallo federale.
- Mediaset 27 – 21:14 – Scuola di Polizia 2: Prima missione (Film). Le reclute più strampalate d’America sono ora agenti ufficiali e devono ripulire un distretto infestato da una banda di teppisti eccentrici.
- La5 – 21:10 – Inga Lindstrom – Sven, amore mio (Film – Prima TV). Una giovane donna torna nel suo villaggio natale per il matrimonio della sorella e si ritrova divisa tra un vecchio amore e nuove opportunità.
I film e programmi dei canali tematici sabato 17 gennaio 2026
- Cielo – 21:20 – Gomorra – La serie. La lotta per il potere all’interno del clan Savastano si intensifica, con tradimenti e alleanze che cambiano continuamente gli equilibri criminali di Napoli.
- La7 Cinema – 21:15 – 007 – Zona pericolo. Timothy Dalton debutta come James Bond in una missione per sventare un traffico d’armi e droga gestito da un generale sovietico corrotto.
- Cine34 – 21:15 – Cornetti alla crema. Lino Banfi ed Edwige Fenech sono protagonisti di una commedia sexy all’italiana ricca di equivoci, amanti nascosti e situazioni imbarazzanti.
- Focus – 21:12 – Il codice Da Vinci: che cosa c’è di vero?. Un documentario che analizza le teorie storiche e religiose presentate nel bestseller di Dan Brown, separando la finzione dalla realtà.
- Discovery – 21:10 – Le megastrutture di Franco. Il programma esplora le imponenti opere architettoniche realizzate in Spagna durante il regime franchista, analizzandone l’impatto storico e sociale.
- Giallo – 21:10 – Il giovane ispettore Morse. Il prequel della celebre serie mostra i primi passi del detective Endeavour Morse nella Oxford degli anni ’60, alle prese con crimini complessi.
- Top Crime – 21:16 – Poirot: L’assassinio di Roger Ackroyd. Hercule Poirot esce dal pensionamento per indagare sull’omicidio di un ricco industriale in un tranquillo villaggio inglese.
- Home & Garden TV – 21:15 – Casa su misura. Joanna e Chip Gaines aiutano coppie e famiglie a trasformare vecchie case fatiscenti nelle abitazioni dei loro sogni con ristrutturazioni complete.
I programmi Sky sabato 17 gennaio 2026
Sky Intrattenimento e Serie
- Sky Uno – 21:15 – MasterChef Italia. I giudici sottopongono gli aspiranti chef a prove di creatività e tecnica sempre più difficili, eliminando chi non è all’altezza della cucina stellata.
- Sky Atlantic – 21:15 – Pilot. Il primo episodio di una nuova serie drammatica internazionale che promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo con intrighi e colpi di scena.
- Sky Serie – 21:15 – The Spanish Princess. La miniserie storica racconta la vita di Caterina d’Aragona, principessa spagnola che diventa Regina d’Inghilterra sposando Enrico VIII.
- Sky Investigation – 21:15 – Accused: Sotto processo. Ogni episodio racconta la storia di un imputato diverso, mostrando come una singola scelta sbagliata possa cambiare una vita per sempre.
- Sky Crime – 20:20 – Gary – Io ero Arnold (Prima TV). Il documentario racconta la vita dell’attore Gary Coleman, famoso per il ruolo di Arnold, e le sue difficoltà personali e professionali.
- Sky Adventure – 21:15 – Violent Earth: Disastri naturali. Un viaggio visivo attraverso i fenomeni naturali più distruttivi del pianeta, dai terremoti agli uragani, spiegati dalla scienza.
- Sky Arte – 21:15 – Moda – Una rivoluzione italiana. Il documentario esplora la nascita e l’affermazione del Made in Italy nel mondo della moda, attraverso interviste ai grandi stilisti.
- Sky Classica – 21:15 – Verdi – La battaglia di Legnano. L’opera patriottica di Giuseppe Verdi viene messa in scena in una produzione teatrale di alto livello artistico e musicale.
- Comedy Central – 19:45 – Maurizio Battista: Scegli una carta. Il comico romano coinvolge il pubblico in uno spettacolo interattivo fatto di monologhi, improvvisazione e risate assicurate.
- MTV – 21:05 – Help! I am in a secret relationship!. Il reality aiuta le coppie che nascondono la loro relazione a uscire allo scoperto e affrontare il giudizio di amici e parenti scettici.
Sky Cinema
- Sky Cinema Uno – 21:15 – I delitti del BarLume: Il matrimonio di Pasquali. I vecchietti detective di Pineta indagano su un omicidio avvenuto durante un matrimonio in Calabria, tra situazioni comiche e colpi di scena.
- Sky Cinema Due – 21:15 – Quasi amici. La toccante e divertente storia vera dell’amicizia tra un aristocratico tetraplegico e il suo badante senegalese appena uscito di prigione.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re. L’epica conclusione della trilogia fantasy vede Frodo e Sam raggiungere il Monte Fato per distruggere l’Anello, mentre Aragorn guida le forze del bene nell’ultima battaglia.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Dragon Trainer. Il giovane vichingo Hiccup stringe un’amicizia proibita con un drago Furia Buia, cambiando per sempre il rapporto tra il suo villaggio e le creature alate.
- Sky Cinema Action – 21:00 – I mercenari 3. Sylvester Stallone riunisce un cast stellare di eroi d’azione per affrontare un ex membro del gruppo diventato un mercante d’armi spietato.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – Caddo Lake. Un thriller misterioso ambientato in una zona paludosa dove la scomparsa di una bambina porta alla luce segreti oscuri di una famiglia locale.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Il grande Gatsby. Leonardo DiCaprio interpreta l’enigmatico milionario Jay Gatsby, ossessionato dall’amore per Daisy Buchanan nella New York degli anni ’20.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Tartarughe all’infinito. Una ragazza affetta da disturbo ossessivo-compulsivo cerca di risolvere il mistero della scomparsa di un miliardario mentre affronta le sfide dell’adolescenza.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Uno di famiglia. Un giovane insegnante di dizione salva per caso la vita a un boss della malavita e si ritrova costretto a diventare parte della “famiglia” criminale.
Other Articles
Precedente