Sabato 17 gennaio prende il via la seconda edizione di La Casa di Nonna Lalla. Il format di ricette è proposto su Food Network, rete visibile sul canale 33 del digitale terrestre.

La Casa di Nonna Lalla seconda edizione, chi è la protagonista

La Casa di Nonna Lalla è una realizzazione originale della società Al.ta Cucina, che lo ha prodotto per conto della Warner Bros. Discovery. Gli appuntamenti hanno una durata di circa 30 minuti ciascuno e, come accaduto anche in occasione della prima edizione, sono proposti con cadenza settimanale, nel pomeriggio del sabato. La rete tematica Food Network, in particolare, li trasmette dalle 14:30. Oltre che in tv, è possibile seguire il format in streaming mediante l’applicazione Discovery+, dove è possibile recuperare gli episodi subito dopo la messa in onda televisiva.

Al timone del format torna l’amata Nonna Lalla, cuoca specializzata soprattutto nei piatti casalinghi e di famiglia. Molto seguita sui social, dove le sue ricette sono apprezzate da migliaia di persone, ha debuttato con la nuova trasmissione lo scorso settembre.

Al centro la cucina, fra ricette ed aneddoti

La seconda edizione de La Casa di Nonna Lalla si svolge, ancora una volta, presso il comune Palombara Sabina, borgo situato all’interno della Città Metropolitana di Roma.

Da qui, Nonna Lalla accoglie le telecamere nella cucina della propria abitazione, dove si cimenta in una lunga serie di ricette. Niente di ricercato o particolarmente complesso: al centro vi è la semplicità, con la conduttrice che realizza i cibi della tradizione e le preparazioni genuine.

Nonna Lalla accompagna le ricette proposte con i racconti e gli aneddoti della sua vita. Dall’infanzia fino ai giorni nostri, la padrona di casa ripercorre, in cucina, i momenti più importanti della sua esistenza, portando avanti il suo motto: “Il sapere del passato vola come una farfalla e se lo hai dimenticato te lo racconta Nonna Lalla“.

La Casa di Nonna Lalla seconda edizione, la prima puntata

Nel corso della prima puntata della seconda edizione dello show, la conduttrice e chef realizza due ricette alle quali è molto legata, perché le ricordano l’amata nonna Maria. La prima è quella dei Cannelloni, tipico formato di pasta farcita e cotta al forno, le cui origini risalgono addirittura al 1600. A seguire, Nonna Lalla spiega ai numerosi telespettatori in che modo è possibile preparare gli amati biscotti della nonna, ricetta tanto semplice quanto gustosa.