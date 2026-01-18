Domenica 18 gennaio è in onda, su Canale 5, la puntata del pomeridiano di Amici. Il talent show guidato da Maria De Filippi prende il via dalle ore 14:00 circa.

Amici puntata 18 gennaio, gli artisti presentano il loro inedito

Al centro di Amici di domenica 18 gennaio torna la gara fra i giovani artisti, esponenti del canto e del ballo. A guidare i protagonisti nella loro avventura nello show ci sono i professori Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto, oltre che Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini per la danza.

L’appuntamento ha una durata di circa due ore, giungendo alla conclusione alle 16:00 circa. Oltre che in tv, è possibile seguire il format anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity e Witty TV.

Molto attesa è la puntata di oggi, perché il pubblico a casa e quello in studio ha la possibilità di ascoltare i nuovi inediti dei cantanti in gara.

Le classifiche

Quella odierna è la seconda puntata del 2026 di Amici. La prima, in onda lo scorso 11 gennaio, ha ottenuto ascolti da record. L’appuntamento, scandito dalle eliminazioni di Flavia e di Anna, ha appassionato più di 3 milioni e 400 mila telespettatori, con una share del 25,7%. Molto positivi anche i dati legati alla Total Audience, ovvero le visualizzazioni sui dispositivi digitali: il talent è il programma con il maggior incremento, con 83 mila spettatori connessi.

Al centro della puntata di Amici di oggi, Maria De Filippi accoglie due ospiti, chiamati a formare le classifiche degli allievi. Essi, infatti, si esibiscono nel ballo e nel canto e sono votati da esperti del settore, le cui valutazioni formano una classifica. Il posizionamento finale dei concorrenti determina coloro che, nelle prossime settimane, rischiano di andare in sfida.

Per la danza torna Rossella Brescia. In passato nel cast fisso del talent, oggi è una apprezzata speaker radiofonica, in onda tutte le mattina su RDS. Nel canto, invece, arriva Brunori Sas, lo scorso anno terzo classificato al Festival di Sanremo con il brano L’albero delle noci.

Amici puntata 18 gennaio, ospite Mida

Nel corso di Amici di domenica 18 gennaio, Maria De Filippi dà il benvenuto, in studio, ad un ospite musicale. Stiamo parlando di Mida, che è riuscito ad arrivare in finale nell’edizione del talent del 2023. Torna nella trasmissione per presentare il suo ultimo brano, intitolato Canzone d’amore, che è stato rilasciato in radio e sulle principali piattaforme digitali lo scorso 16 gennaio.