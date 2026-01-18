Domenica 18 gennaio, con gli episodi dal titolo La Rochelle e Lisbona, esordisce, in prima visione assoluta, la serie tv Crociera con Delitto. Il titolo è proposto dalle ore 21:10 circa, su Giallo, visibile sul canale 38 del digitale terrestre.

Crociera con Delitto La Rochelle, regista e dove è girata

Realizzata dalla società Clapperboard Studios, la produzione seriale è realizzata a partire da una idea originale di Ben Frow.

Creata da Paul Matthew Thompson and Mike Benson, la serie è originaria della Gran Bretagna, dove ha debuttato, con il titolo The Good Ship Cruise, nel 2023 ed in totale sono state realizzate tre stagioni. La prima, che in Italia debutta oggi, è composta da 8 episodi dalla durata di un’ora ciascuno. Giallo ne propone due alla settimana, nel prime time della domenica.

La serie segue le avventure dei protagonisti Jack e Kate, chiamati a risolvere dei casi di omicidi a bordo di una nave da crociera che viaggia in giro per l’Europa. Le riprese si sono svolte nella MSC Virtuosa.

Crociera con Delitto La Rochelle, la trama

In Crociera con Delitto, il protagonista Jack Grayling è un ex ispettore di polizia che ha deciso di reinventarsi ed iniziare una nuova vita come cantante a bordo di una nave da crociera. A bordo, però, si verifica una serie di strani omicidi e Jack, a causa del suo passato, decide di indagare per scoprire la verità. Al suo fianco c’è Kate Woods, Primo Ufficiale dell’imbarcazione, con cui ha un rapporto decisamente strano, almeno in un primo momento. La narrazione parte nel momento in cui la nave da crociera attracca in Francia, nel porto di La Rochelle. Qui, infatti, è rinvenuto il corpo privo di vita di un uomo.

Lisbona, la trama

La prima puntata della serie tv procede con l’appuntamento Lisbona. In esso, l’indagine verte intorno ad una famosa scrittrice di libri gialli, a bordo insieme al marito. Proprio a quest’ultimo appartiene il corpo, trovato in circostanze decisamente bizzarre: la scena del crimine, infatti, ricorda quella raccontata dalla coniuge in uno dei suoi libri più famosi.

Crociera con Delitto La Rochelle, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Crociera con Delitto.