Sabato 17 gennaio è andata in scena la seconda sfida fra The Voice Kids e C’è posta per te. Di seguito vi raccontiamo ciò che è accaduto nei due format.

The Voice Kids C’è posta per te 17 gennaio, le storie con Emma e Stefano De Martino

Su Canale 5, lo show di Maria De Filippi è arricchito da due ospiti. La prima è Emma, chiamata da Salvatore, che con la nipote Ilenia ha deciso di ringraziare la moglie Lucia. Sposati da 50 anni, l’uomo ha deciso di sorprendere la coniuge dopo che questa ha avuto un grave problema di salute. La cantante Emma, idolo di Lucia, ha regalato, fra le altre cose, i biglietti per un suo concerto.

Il secondo ospite è Stefano De Martino, che giunge in studio su invito di Antonietta. Quest’ultima ha chiamato gli adorati figli Chiara e Francesco, per ringraziarli della vicinanza in un momento molto delicato della loro vita, dovuta alla scomparsa improvvisa del padre. Anche in questo caso, per il conduttore tante emozioni e qualche regalo agli ospiti, fra cui un corso di equitazione per Chiara ed una macchina fotografica per il fratello.

Le altre storie

A C’è posta per te del 17 gennaio, Alessandro cerca di riavere contatti con le figlie Moira e Giorgia, con le quali non ha rapporti da quasi due anni, dopo che le due sono state informate della volontà del padre di sposare la nuova compagna. La versione fornite dalle figlie, però, è differente ed evidenzia una carenza affettiva da parte del genitore. Alla fine, Moira e Giorgia hanno deciso di chiudere la busta.

Nella puntata c’è un’altra storia genitori-figli. Protagonista è un padre che tenta di riallacciare i rapporti col figlio Kevin, che non vede da cinque anni. Nel dibattito emerge una situazione famigliare complessa: i genitori di Kevin, infatti, si sono separati a tre anni e da quel momento i rapporti fra genitore e figlio si sono progressivamente separati. I due hanno avuto la possibilità di spiegare le loro reciproche posizioni, chiarendo alcuni punti, ma il giovane ha deciso comunque di tenere la busta chiusa.

Infine, a C’è posta per te del 17 gennaio c’è Nello. Ha 88 anni e decide di cercare Silvana, con la quale aveva una relazione 70 anni fa. Grazie ai ricordi dell’uomo, la redazione ha rintracciato tredici persone che potrebbe coincidere con la Silvana tanto cercata. Alla fine, Nello e De Filippi trovano la donna agognata, che tuttavia non apre la busta.

The Voice Kids C’è posta per te 17 gennaio, da Clerici con Spollon e Verdone

Serata ricca di sorprese anche quella su Rai 1 con The Voice Kids. La conduttrice Antonella Clerici, infatti, ha accolto due ospiti. Il primo è l’attore Pierpaolo Spollon, che ha sorpreso la piccola Adriana, sua grande ammiratrice nonché fan della fiction Doc-Nelle tue mani. Il secondo è Carlo Verdone, che ha inviato un videomessaggio per il piccolo Leonardo, che conosce quasi tutti i film del regista romano.

Molti i giovani talenti che si sono alternati sul palco. Fra gli altri, spicca la performance di Ginevra. Originaria della Puglia, la giovane ha convinto la coach Arisa ad utilizzare il suo Superpass, grazie al quale la concorrente è automaticamente qualificata alla finale.

Per quel che riguarda gli ascolti, altra vittoria per De Filippi. Lo show di Canale 5 ha appassionato 3 milioni e 900 mila persone, con il 27% di share. La concorrenza, su Rai 1, si è fermata a 3 milioni e 100 mila persone, con il 20,8%.