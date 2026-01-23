Nelle ultime settimane ci sono state non poche novità per quel che riguarda il cast di Amici 25. Le ultime riguardano la squadra di Veronica Peparini. La professoressa di ballo, nel daytime, ha deciso di mandare a casa Pierpaolo e sostituirlo con due nuovi ingressi.

Amici 25 novità cast, l’eliminazione di Pierpaolo

I tanti appassionati di Amici 25, durante l’appuntamento quotidiano proposto lo scorso 21 gennaio su Canale 5, hanno assistito all’addio dal talent di Pierpaolo. Il ballerino, appena 18enne, è entrato all’interno dello show grazie ai sì ricevuti da Emanuel Lo e da Veronica Peparini, con il concorrente che, alla fine, ha deciso di entrare nel team della professoressa.

Proprio quest’ultima ha deciso di porre fine all’esperienza di Pierpaolo all’interno del programma. A scatenare la serie di eventi che ha portato all’estromissione dal talent è l’esibizione effettuata nell’ultimo pomeridiano, duramente criticata sia da Alessandra Celentano che da Lo. Le loro critiche hanno fatto riflettere Peparini, che alla fine ha deciso di non portare al Serale il 18enne: “Sai bene cosa penso di te, loro due ti hanno messo ultimo in classifica, quindi, la mia conclusione è che tu non puoi andare al Serale. La responsabilità di questa cosa è loro (…) La mia è una scelta obbligata, perché ci vogliono tre si per andare al Serale. Avrei continuato a lavorare con te ma c’è questo ostacolo, fuori sarò la prima a darti una possibilità“.

Amici 25 novità cast, quale futuro per Valentina?

Poco dopo l’uscita di Pierpaolo, la professoressa Veronica Peparini ha inserito, nel proprio team, due nuovi ballerini, ovvero Giulia e Simone. Ma l’eliminazione del ballerino 18enne non è che l’ultima estromissione degli ultimi tempi.

Anna Pettinelli, l’11 gennaio, ha deciso di interrompere il percorso della sua cantante Flavia, giudicandola non pronta ad affrontare il Serale. La ballerina Anna, nella medesima puntata, ha perso la sua sfida contro Kiara, perdendo dunque il banco.

Ma gli scossoni nel cast di Amici 25 potrebbero non essere finiti. La cantante Valentina, 21enne molto amata dal pubblico, ha avuto un momento di crisi emotiva, al punto che la conduttrice Maria De Filippi l’ha invitata a tornare a casa per una settimana e riflettere sul proseguo dell’avventura nel talent.

Cambia la programmazione tv da domenica 25 gennaio

Intanto, le novità ad Amici 25 riguardano anche la programmazione tv. Da domenica 25 gennaio, il pomeridiano su Canale 5 subisce un accorciamento nella durata. La puntata, al via alle 14:00, non va in onda per due ore, bensì per un’ora e mezza, giungendo al termine alle 15:30. Di conseguenza, guadagna del minutaggio Verissimo di Silvia Toffanin.