Dopo la consueta pausa per le festività natalizie, domenica 11 gennaio torna, con una nuova puntata pomeridiana, Amici. Il talent è trasmesso su Canale 5 dalle ore 14:00 circa e l’appuntamento ha una durata di due ore, giungendo al termine alle 16:00.

Amici puntata 11 gennaio, i giudici

Al timone di Amici torna Maria De Filippi, che riaccoglie gli aspiranti ballerini e cantanti dopo alcune settimane di stop. Nella puntata, proposta anche in streaming su Mediaset Infinity e Witty TV, tornano i sei giudici che oramai da mesi stanno seguendo le avventure degli allievi.

Per quel che concerne il canto ci sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli. Nella danza, invece, ci sono Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini.

La sfida di Anna

Durante la puntata di Amici di oggi, non tutti i giovani protagonisti possono dirsi certi di rimanere nella scuola. La prima a rischio è Anna, danzatrice seguita da Peparini. Finita in sfida nelle scorse settimane, deve difendere il banco contro la talentuosa Kira. Anche Flavia deve raggiungere il centro del palco per cercare di difendere il proprio posto nel format. Nonostante le sue qualità canore, la giudice Anna Pettinelli continua ad avere dei dubbi, al punto che nell’ultimo pomeridiano ha deciso di sospenderle la maglia.

In occasione della prima puntata dell’anno di Amici c’è una sostanziale novità per quel che concerne le classifiche. Solitamente, infatti, i cantanti ed i ballerini sono giudicati da esperti esterni, chiamati ad assegnare dei voti alle performance. Questa settimana, gli allievi sono giudicati dai professori del format. Per la danza, dunque, la classifica è formata dai voti di Lo, Peparini e Celentano, mentre nel canto sono determinanti i giudizi di Pettinelli, Cuccarini e Zerbi. Il posizionamento finale dei protagonisti, come di consueto, è fondamentale perché determina coloro che rischiano di finire in sfida nelle prossime settimane.

Amici puntata 11 gennaio, gli ospiti

Per quel che concerne gli ospiti musicali, ad Amici dell’11 gennaio è protagonista il Festival di Sanremo. Arriva, infatti, una delle Big in gara nella prossima edizione, cioè Mara Sattei. Sul palco dell’Ariston intona Le cose che non sai di me, mentre nel format di Maria De Filippi propone Sopra di me, pubblicato lo scorso 21 novembre. Secondo ospite del pomeridiano è una vecchia conoscenza del talent, ovvero Nicolò Filippucci. Semifinalista nella passata edizione, canta Laguna, ovvero la canzone con la quale ha ottenuto la vittoria a Sarà Sanremo.