Venerdì 23 gennaio è andata in onda, su Rai 1, la terza puntata di Tali e Quali. Di seguito vi sveliamo ciò che è accaduto nel corso dell’appuntamento, guidato da Nicola Savino.

Tali e Quali terza puntata, la vittoria del finto Ligabue

La terza puntata di Tali e Quali è composta da dieci concorrenti, persone comuni che hanno calcato il palco della rete ammiraglia della TV di Stato per imitare alcuni personaggi del mondo della musica, sia italiani che internazionali.

A giudicare le loro performance c’è la giuria composta da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. A loro si è aggiunto il quarto giudice, ruolo che questa settimana è occupato dalla cantante Orietta Berti.

Al termine di tutte le esibizioni, i giudici hanno votato gli artisti ed hanno assegnato il primo posto, dunque la vittoria della serata, a Raffaele De Benedictis. La sua performance sulle note di Questa è la mia vita di Ligabue ha convinto tutti, ottenendo 61 punti e qualificandosi automaticamente alla finale.

Il resto della classifica

Nella terza puntata di Tali e Quali, il secondo posto va a Paolo De Vivo, che invece ha cantato Quando di Pino Daniele. Premiato con 56 punti, ha ottenuto anch’esso un posto nella finale.

Terzo gradino del podio va a Cristina Valenti, a 54 punti con l’interpretazione di Eppure sentire (Un senso di te) di Elisa. Quarto posto per Rita Leotta con All By Myself di Celine Dion, ferma a 47 punti.

A metà classifica, in quanta posizione, c’è Massimo Pellicoro con Mentre tutto scorre di Giuliano Sangiorgi, a quota 45 punti. Segue, a 42 lunghezze, Cristian Frena con Non vivo più senza te di Biagio Antonacci.

In settima posizione, con 40 punti, c’è Simona D’Amico, che ha cantato La notte di Arisa. Molto più staccati gli ultimi: ottava è May Guerrero, che ha ricevuto 33 punti cantante ATP di Rosé. Penultimo posto, con 32 punti, è di Alessandro La Rosa, che ha gareggiato con L’Italiano di Toto Cotugno.

Fanalino di coda, con 20 lunghezze, c’è Carmen Di Pietro, che con il falso nome di Rosalia Curcuruto ha imitato Loredana Bertè, intonando Pazza.

Tali e Quali terza puntata, gli ascolti

Per quel che concerne gli ascolti, la terza puntata di Tali e Quali è quella, dell’edizione in corso, con il numero più basso di telespettatori, pari a 2 milioni e 379 mila. Tuttavia, la share è la più alta registrata fino a questo momento, pari a 17,8%. Sette giorni fa, il secondo appuntamento si era fermato al 17,35%.