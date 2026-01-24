Con l’avvicinarsi del Giorno della Memoria 2026 molte reti televisive hanno deciso di realizzare una programmazione tv ad hoc. Variazioni e speciali sono previsti soprattutto in Rai e Mediaset.

Giorno della Memoria 2026 programmazione tv, l’offerta della Rai

Partendo dalla Rai, la programmazione tv dedicata al Giorno della Memoria iniziata già venerdì 23 gennaio, con la messa in onda su Rai 3 del film La zona d’interesse. Sabato 24 gennaio, alle 21:10 su Rai Storia, spazio a Il giardino dei Finzi Contini, pellicola del 1970 di Vittorio De Sica e vincitore di un Premio Oscar. Nella stessa giornata, ma su Rai 3 in seconda serata, c’è Terezin di Gabriele Guidi, che racconta la storia di un gruppo di musicisti confinati nel campo di concentramento a Nord di Praga.

Sempre il 24 gennaio, dalle 20:45 su Rai Gulp, c’è Anna Frank e il diario segreto. Si tratta di un film d’animazione con protagonista Kitty, la ragazza immaginaria con la quale Anna Frank conversa nel suo diario, che prende magicamente vita nella Amsterdam dei nostri giorni. Martedì 27 gennaio, su Rai 1, dalle 10:55 è possibile seguire, in diretta, le celebrazioni al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 19:15 su Rai 5 è possibile vedere Liliana, documentario di Ruggero Gabbai dedicato a Liliana Segre.

Gli speciali Mediaset

Ampio spazio al Giorno della Memoria è dato anche da Mediaset. Su Canale 5, in seconda serata del 24 gennaio c’è Speciale TG5 Sami e i giovani, con il sopravvissuto Sami Modiano che racconta ciò che gli è accaduto ad alcuni giovani studenti. Martedì 27, in prima visione, c’è il film L’ultima volta che siamo stati bambini con Claudio Bisio.

Su Rete 4, sabato 24 gennaio, in prime time, è in onda il cult Schindler’s List. Il 26/01, in seconda serata, è possibile vedere il documentario in prima visione Mengele l’angelo della morte di Auschwitz, mentre il giorno seguente, alle 16:00, è in onda La chiave di Sarah, pellicola con Kristin Scott Thomas. Sempre il 27 gennaio, ma su Focus, è proposto in prime time il documentario Le confessioni del Demonio – I nastri perduti di Eichmann, incentrato sul principale organizzatore del traffico ferroviario per il trasporto degli ebrei ai campi di concentramento. Nella medesima collocazione, ma su Cine34, c’è La vita è bella di Roberto Benigni.

Giorno della Memoria 2026 programmazione tv, le altre reti

Per quanto riguarda le altre reti, su La7 si parla del Giorno della Memoria nei vari talk della giornata. Su La7 Cinema, invece, sono trasmessi per tutta la giornata vari film sul tema, fra cui Storia di una ladri di libri, dalle 21:15.

Su Sky, infine, martedì 27 dicembre, Sky Cinema Stories propone, in prima visione, Il dono più prezioso. Si tratta di un acclamato film d’animazione realizzato da Michel Hazanavicius, vincitore di un Premio Oscar per la pellicola The Artist.