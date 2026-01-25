Sabato 24 gennaio, sulle ammiraglie sono andate in onda nuove puntate di C’è posta per te e The Voice Kids. I due format di prima serata sono condotti da Maria De Filippi ed Antonella Clerici.

C’è posta per te The Voice Kids 24 gennaio, gli ospiti di Canale 5

A C’è posta per te del 24 gennaio vi sono state due storie con protagonisti ospiti. Nella prima, Giovanni, Tania e Flaminia hanno deciso di sorprendere la mamma e ringraziarla per ciò che ha fatto. La donna, infatti, li ha cresciuti da sola dopo che il padre è andato via di casa. Per sorprenderla, i figli hanno coinvolto gli attori turchi Ahu Yagtu, Feyyaz Duman e Caner Cindoruk, protagonisti di La Forza di una Donna.

Nella seconda sorpresa c’è Carola, costretta sulla carrozzina da dieci anni, che ringrazia per l’amore che ha ricevuto i genitori Giada e Riccardo. La storia, molto emozionante, è culminata con la partecipazione a sorpresa di Alessandra Amoroso, più volte commossa durante il racconto dei protagonisti.

C’è posta per te The Voice Kids 24 gennaio, le altre storie

Per quel che concerne le altre storie, a C’è posta per te del 24 gennaio è arrivato Leo. Quest’ultimo ha chiesto aiuto al format per ricongiungersi alle figlie Federica e Valentina, che da tre anni hanno interrotto il rapporto con il padre a causa della sua compagna Mari. Insieme hanno avuto per anni un ottimo rapporto, fino a quando la donna si è scontrata con le figlie del fidanzato. Le due parti hanno avuto un lungo confronto, ma alla fine, anche grazie ad un lungo momento di dibattito dietro le quinte, Federica e Valentina hanno deciso di aprire la busta per amore del papà.

A seguire c’è Angela, che spera di riabbracciare il figlio Alessandro. La donna, dopo 25 anni di nozze, ha deciso di interrompere un matrimonio infelice, abbandonando sia il marito e il figlio. Una scelta, quest’ultima, che il giovane non ha mai perdonato alla mamma e che continua a non perdonare ancora oggi, nonostante le ripetute scuse della genitrice. Alessandro, infatti, ha chiuso la busta.

Infine, a C’è posta per te del 24 gennaio c’è la storia d’amore di Lola e Patrick. Lei è sempre stata molto gelosa del fidanzato, che tuttavia ha deciso di tradirla con un’altra donna. Un gesto di cui ora si pente, al punto da aver partecipato al format per scusarsi. Il confronto è molto accesso e la donna, alla fine, ha aperto la busta, seppur con non poca diffidenza.

Le Blind Auditions

Per quel che concerne The Voice Kids, il 24 gennaio sono proseguite le Blind Auditions, condotte come sempre da Antonella Clerici. Al suo fianco, come coach, ci sono Arisa, Loredana Bertè, Nek e Clementino con Rocco Hunt.

Due le sorprese avvenute nella serata. La prima riguarda Gabriele Lanciotti, 13enne che ha intonato il brano Supereroi. Il giovane artista ha convinto tutti i 4 giudici ed essendo appassionato di calcio ha ricevuto un videomessaggio di saluti da Stephan El Shaarawy. A Patrizia, invece, è concesso di potersi esibire con il suo idolo Settembre, vincitore fra le Nuove Proposte nella passata edizione del Festival di Sanremo.

Molte, durante la serata, le performance dei giovani artisti. Fra le più importanti spicca quella di Miriam, che ha intonato Bring Me To Life. La sua esibizione ha convinto soprattutto Nek, che ha usato il Superpass, portandola direttamente in finale.