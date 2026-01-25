Domenica 25 gennaio, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Amici. Il talent show di Maria De Filippi prende il via, come sempre, dalle ore 14:00 circa.

Amici puntata 25 gennaio, il cast di professori

Colei che ha il compito di condurre il nuovo appuntamento di oggi del talent show è Maria De Filippi. Quest’ultima è affiancata, come di consueto, dai sei professori del talent show, tre di canto ed altrettanti di ballo. Nella prima categoria ci sono Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli.

Nella danza, invece, i coach sono Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo. L’appuntamento, oltre che in televisione, è fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity e Witty TV.

La puntata del 25 gennaio, come è noto, ha una durata inferiore rispetto ai precedenti pomeridiani. Anziché terminare alle 16:00, infatti, Maria De Filippi cede la linea a Verissimo alle 15:30 circa.

La gara di inediti

Al centro della puntata del 25 gennaio di Amici vi è la gara di inediti. Alcuni artisti della scuola del talent, infatti, cantano di fronte ad una serie di esperti radiofonici, ai quali presentano i loro nuovi brani.

A seguire, durante Amici di oggi i talenti della scuola, sia i cantanti che i danzatori, si esibiscono al centro del palco davanti ad una serie di esperti del settore. Le loro valutazioni formano delle classifiche ed, al termine, il posizionamento degli artisti determina i nomi di coloro che, nelle prossime settimane, rischiano di dover abbandonare il talent.

Per quel che concerne il canto è protagonista la cantante Nina Zilli, in onda su Rai 2 con Playlist tutti i fine settimana, il Maestro d’orchestra Adriano Pennino e l’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis. Nella danza, invece, i voti sono assegnati da Garrison Rochelle, coreografo e per anni nel cast fisso dei professori del talent.

Amici puntata 25 gennaio, gli ospiti musicali

La puntata del 25 gennaio di Amici è arricchita dalla partecipazione di vari ospiti. Il primo è Senza Cri, in gara nella passata edizione del talent. La giovane artista canta il brano Spiagge, con il quale ha gareggiato nel circuito Sanremo Giovani, dove è stata eliminata nelle semifinali.

Infine, durante l’appuntamento di Amici di oggi è dato spazio ai Modà ed a Bianca Atzei. I due, in duetto, propongono il brano Ti amo ma non posso dirlo e presentano il loro tour insieme, che parte il prossimo 20 giugno.