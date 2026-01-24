La grande musica torna ad animare il sabato sera italiano con la terza puntata di The Voice Kids, in onda sabato 24 gennaio 2026. Il talent show, dedicato alle più belle voci comprese tra i 7 e i 14 anni, conferma il suo appuntamento imperdibile su Rai 1. A fare gli onori di casa troviamo, come sempre, l’empatica e solare Antonella Clerici, pronta ad accompagnare i giovani artisti nel loro percorso verso il sogno musicale. La squadra dei coach, ormai affiatata e competitiva, vede schierati Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Anche questa settimana, il format pone l’accento esclusivamente sulle capacità vocali dei ragazzi attraverso l’iconica fase delle Blind Auditions, dove l’apparenza non conta e il talento regna sovrano.

The Voice Kids 24 gennaio 2026: le Blind Auditions tornano protagoniste

In questo terzo appuntamento di The Voice Kids 24 gennaio 2026, l’atmosfera in studio si scalda ulteriormente. I coach occupano le loro celebri poltrone rosse dando le spalle al palco, privandosi della possibilità di osservare i concorrenti. Di conseguenza, devono affidarsi totalmente al loro udito e all’istinto per intercettare le voci più promettenti. Quando una performance colpisce nel segno, il giudice preme il pulsante, facendo ruotare la poltrona per trovarsi faccia a faccia con il giovane talento. Tuttavia, la situazione diventa davvero interessante quando più coach decidono di voltarsi per lo stesso artista. In quel momento, il potere decisionale passa nelle mani del ragazzo o della ragazza sul palco, che deve scegliere in quale team entrare, scatenando divertenti siparietti e opere di convincimento da parte dei giudici.

The Voice Kids 24 gennaio 2026: Super Pass, Super Blocco e tensione in gara

La competizione non riguarda solo i cantanti, ma coinvolge attivamente anche la giuria. Durante le audizioni di The Voice Kids 24 gennaio 2026, i coach sfruttano strumenti strategici che aggiungono pepe alla gara. Essi possono utilizzare il Super Pass, un bonus prezioso che garantisce a un concorrente l’accesso diretto alla finale, saltando le fasi intermedie. Inoltre, per ostacolare i rivali, entra in gioco il temuto Super Blocco. Questo meccanismo permette a un giudice di impedire a un collega di reclutare un talento specifico, anche se quest’ultimo si è voltato. Queste dinamiche rendono la puntata imprevedibile, costringendo Loredana, Arisa, Nek, Clementino e Rocco a pianificare attentamente ogni mossa per costruire la squadra più forte.

Dove rivedere le puntate?

Per chi non riesce a seguire la diretta o desidera riascoltare le esibizioni più toccanti, la Rai offre diverse opzioni. Le puntate di The Voice Kids approdano anche su RaiPlay, dove la piattaforma mette a disposizione clip esclusive, interviste dietro le quinte e i momenti salienti della serata. Il portale carica i contenuti completi pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda. Inoltre, il programma raggiunge anche i connazionali all’estero grazie al canale Rai Italia, garantendo una copertura globale.

Perché seguire questa puntata

Guardare la terza puntata significa immergersi in un racconto fatto di sogni e determinazione. Il format conferma il suo valore educativo e artistico: mette al centro i giovani, valorizza le loro capacità espressive e offre uno spettacolo ricco di partecipazione emotiva. The Voice Kids rappresenta un’occasione unica per scoprire le future stelle della musica italiana e per assistere a decisioni cruciali che influenzeranno il percorso dei concorrenti. Tra lacrime di gioia, esibizioni da brivido e la simpatia travolgente dei coach, la serata promette di regalare emozioni indimenticabili a tutta la famiglia.