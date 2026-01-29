Giovedì 29 gennaio, su Sky Uno, è in onda un nuovo appuntamento di MasterChef Italia. La trasmissione è proposta dalle 21:25 ed arriva, con la puntata odierna, ad un momento molto importante: la definizione della top ten.

MasterChef Italia 29 gennaio, la Mystery Box che mette in palio l’ultima Golden Pin

Al centro di MasterChef Italia c’è la gara fra gli chef amatoriali del nostro paese, che si cimentano in varie ricette, sia dolci che salate, con l’obiettivo di entrare nella top ten dell’edizione.

Per riuscirci, però, i protagonisti devono cercare di convincere i tre giudici, ovvero Antonino Canavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Il format, Sky Original prodotto dalla Endemol Shine Italia, è visibile anche in diretta streaming ed on demand mediante Sky Go e l’applicazione Now TV.

Durante MasterChef Italia del 29 gennaio è dato spazio ad una Mystery Box fondamentale, in quanto mette in palio l’ultima Golden Pin dell’edizione. In tale prova, gli aspiranti chef sono suddivisi in coppie, ma devono tentare di cucinare come se fossero una persona soltanto. Il focus della prova è proposto sul sapore delle cucurbitacee, la famiglia vegetale che comprende l’anguria, il melone e le zucchine.

La temuta sfida di pasticceria

Nel corso di MasterChef Italia del 29 gennaio si svolge una delle prove più attese e spettacolari di sempre per il programma. Si tratta della manche di pasticceria, per la quale i conduttori accolgono, in studio, il maestro Iginio Massari e la figlia Debora.

Il fulcro della manche sta nelle capacità tecniche dei concorrenti, chiamare a realizzare delle perfette Saint Honorè alla milanese. Una sfida molto insidiosa, che costringe i protagonisti a trovare l’equilibrio perfetto fra sapori e consistenze differenti. La ricetta è molto complessa: richiede una base di pasta sfoglia con bignè caramellati, pan di spagna inzuppato e crema chantilly.

MasterChef Italia 29 gennaio, la prova in esterna a Cagliari

Durante MasterChef Italia di oggi si svolge una prova in esterna, ambientata a Cagliari. I giudici e gli sfidanti rendono omaggio alle antiche tradizioni culinarie dell’isola. Per farlo è dato spazio a testimonianze locali, fra cui quelle dello chef Luigi Pomata.

Come da tradizione, la brigata sconfitta deve affrontare, in studio, il temuto Pressure Test. Il fulcro della sfida sono i sapori lombardi raccontati dallo chef Cesare Battisti del ristorante Ratanà di Milano. Coloro che risultano essere i peggiori della manche, come da tradizione, rischiano di essere definitivamente eliminati dallo show.