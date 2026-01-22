Giovedì 22 gennaio, su Sky Uno, torna MasterChef Italia. Il format, show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, è visibile dalle ore 21:15 circa.

MasterChef Italia 22 gennaio, il ritorno di Chiara Pavan

La puntata di MasterChef Italia del 22 gennaio è molto importante ai fini del proseguo della gara. Alla vigilia dell’individuazione della top ten, infatti, i concorrenti ancora in gioco devono cercare di dare il 100% per evitare l’eliminazione e continuare a sperare di divenire il miglior cuoco amatoriale del nostro paese. A decretare l’esito delle varie sfide torna la temuta giuria composta da Antonino Canavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Il format è visibile anche in streaming mediante la piattaforma Now TV e l’applicazione Sky Go.

L’appuntamento odierno di MasterChef è arricchito dalla presenza di una vecchia conoscenza della trasmissione. Stiamo parlando della chef Chiara Pavan, già protagonista dei Live Cooking. Come fatto qualche settimana fa, la cuoca sottopone alla Masterclass una Green Mystery Box, prova focalizzata sul mondo vegetale e sul concetto di zero sprechi. Due le spille messe in palio: la Gold per il piatto migliore, la Green per quello più sostenibile.

La prova in esterna allo Juventus Stadium

I concorrenti di MasterChef, il 22 gennaio, devono affrontare una prova in esterna decisamente molto speciale. I tre giudici, infatti, portano gli sfidanti all’interno dello Juventus Stadium, ovvero l’impianto sportivo che ogni settimana ospita i match casalinghi della Juve.

Qui, gli sfidanti vengono suddivisi in due compagine e devono cucinare una serie di piatti per degli ospiti decisamente speciali. Essi sono Giorgio Chiellini, ex capitano della squadra ed oggi Director of Football Strategy, e Sara Gama, ex capitana nonché simbolo del calcio femminile italiano. A loro si unisce anche Gianluca Pessotto, Football Team Staff Coordination Manager.

Fra i commensali dell’esterna odierna c’è una rappresentanza di tifosi storici, capeggiata da Cristina Chiabotto.

MasterChef Italia 22 gennaio, l’Invention Test

Infine, la puntata di MasterChef Italia del 22 gennaio termina con l’Invention Test. Il grande protagonista di tale prova è uno dei simboli della cucina italiana, ovvero il pane. In tale manche, i giudici sono supportati da due ospiti. Il primo è Alessandro Frassica, noto soprattutto per i suoi panini gourmet. Il secondo è Francesca Casci Ceccacci, giovane esperta di panificazione.

Al termina della serata, Canavacciuolo, Barbieri e Locatelli devono individuare il concorrente meno meritevole della serata, che deve togliere il grembiule ed abbandonare per sempre la trasmissione.