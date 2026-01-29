Giovedì 29 gennaio, su Canale 5, è in onda la seconda puntata di Striscia la Notizia. Il telegiornale satirico di Antonio Ricci prende il via alle ore 21:45 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

Striscia la Notizia seconda puntata, il Tapiro d’Oro a Checco Zalone

Dopo gli ottimi ascolti del debutto, con il format che ha tenuto compagnia a più di 2 milioni e 700 mila spettatori con il 18,6%, i conduttori Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio tornano al timone di Striscia la Notizia. Al loro fianco ci sono le sei veline Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Ad arricchire ulteriormente la serata ci sono la band diretta da Demo Morselli e la storica figura del Gabibbo.

Nel corso di Striscia la Notizia di oggi, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Checco Zalone ed a Gennaro Nunziante. Si tratta dell’attore protagonista e del regista di Buen Camino, divenuto il film con l’incasso più alto mai registrato al cinema nel nostro paese. Per loro si tratta di una delle prime apparizioni televisive dopo l’incredibile successo al botteghino.

Gli inviati speciali

A Striscia la Notizia del 29 gennaio vi sono degli ospiti che hanno deciso di diventare degli inviati speciali per una sera. A tal proposito ci sono i Cugini di Campagna, che hanno deciso di combattere, a modo loro, i furbetti dei tornelli nelle metropolitane. Lorella Cuccarini, invece, si trasforma in Wonder Cucca, super-eroina decisamente particolarmente.

Numerosi, poi, gli ospiti che intervengono in studio, a partire da Gerry Scotti, protagonista tutti i giorni su Canale 5 con La Ruota della Fortuna. Arriva l’attore Gabriel Garko, che per presentare la nuova fiction Colpa dei sensi si presta ad una esibizione di danza insieme alle veline. Spazio, poi, a Gianluigi Nuzzi, Mario Giordano e Paolo Del Debbio, volti di Rete 4. Nello studio del format, presentati di Emanuela Foliero, realizzano una performance decisamente lontana dal loro stile usuale.

Striscia la Notizia seconda puntata, l’aggressione a Luca Abete

Durante la seconda puntata di Striscia la Notizia vi sono vari servizi. Luca Abete ha subito un’aggressione a Napoli, mentre era intento a realizzare una inchiesta sui tassisti abusivi. Moreno Morello indaga su alcuni strani giri legati ai servizi di pronto intervento domestico. Rajae Bezzaz si occupa di violenza sugli uomini e Michele Macrì di case fantasma, mentre Francesco Mazza vola fino al Giappone per analizzare le differenze fra Occidente ed Oriente.

Valerio Staffelli firma un esperimento sociale: un padre finge di aggredire il figlio perché omosessuale in mezzo alla strada e registra, con una telecamera nascosta, le reazioni delle persone. Infine, sono confermate le note rubriche, da I Nuovi Mostri di Rosario Rollo all’analisi dei cartelli più divertenti realizzata da Cristiano Militello, passando per l’approfondimento di Barbascura X sul mondo animale.