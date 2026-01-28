Domenica 1° febbraio, a Verissimo, è ospite Carlo Conti. Si tratta di una novità assoluta per il rotocalco di Canale 5, che per la prima volta accoglie, nello studio, quello che è, a tutti gli effetti, uno dei volti di punta della TV di Stato.

Verissimo Carlo Conti, una novità assoluta

La presenza di Carlo Conti a Verissimo rappresenta, senz’altro, una grossa novità. Da una parte perché il conduttore mai, prima d’ora, ha partecipato come ospite al rotocalco di Silvia Toffanin, eccezion fatta per una breve incursione effettuata, in video-collegamento, nel 2023, per ricordare Maurizio Costanzo.

Ma l’intervista a Carlo Conti è un’importante prima volta per Verissimo. Il programma, infatti, ospita, a poche settimane dall’inizio del Festival di Sanremo, il conduttore e direttore artistico della kermesse. Un caso più unico che raro, che arriva dopo mesi di estrema tensione fra le aziende, soprattutto a causa della sfida a distanza in access prime time fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Verissimo Carlo Conti, cosa potrebbe annunciare il conduttore

La partecipazione di Carlo Conti a Verissimo, considerato il tempismo, non sembra casuale. Il conduttore, d’altronde, è impegnato, in queste settimane, nella finalizzazione dei dettagli relativi al prossimo Festival di Sanremo ed è lecito immaginare che proprio la kermesse possa essere uno degli argomenti al centro dell’ospitata.

Varie le ipotesi relative alla partecipazione di Conti a Verissimo. La prima è quella di una semplice intervista, magari come segno di distensione fra le aziende dopo settimane di rapporti non proprio sereni. Ma c’è anche la possibilità per la quale Conti possa approfittare dell’occasione per fare qualche annuncio, magari in merito alla partecipazione di Silvia Toffanin come co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo.

D’altronde, il direttore artistico, già in passato, ha rivolto lo sguardo al Biscione per costruire il cast della manifestazione canora. Nel 2017, ad esempio, la sua co-conduttrice era Maria De Filippi, mentre lo scorso anno, in occasione della prima puntata, al suo fianco c’erano Antonella Clerici e Gerry Scotti, altro volto di punta Mediaset.

La lunga carriera del conduttore

Al di là di ciò che dirà, la presenza di Carlo Conti a Verissimo rappresenta di per sé un evento televisivo. D’altronde, il conduttore è da sempre molto legato alla Rai e non è consueto vederlo impegnato a Mediaset, dove torna dopo anni di distanza. Le ultime sue ospitate sono datate 2022 e 2019 ed entrambe sono avvenute al Maurizio Costanzo Show. Prima di tali ospitate, Conti aveva partecipato ad alcuni appuntamenti di Amici.