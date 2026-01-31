Festival di Sanremo 2026 duetti
Intrattenimento

Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia al TG1 i duetti

Matteo Tuveri
31 Gennaio 2026 2 Minuti di lettura
0 Commenti

Nuovo giorno, nuovo annuncio. Sabato 31 gennaio, alle ore 13:30, Carlo Conti presenzia al TG1 per comunicare i duetti della serata cover del Festival di Sanremo 2026. Di seguito, dunque, vi sveliamo tutte le esibizioni attese in quello che, da sempre, è una degli appuntamenti più attesi della kermesse.

Festival di Sanremo 2026 duetti, l’elenco

Questo è l’elenco dei duetti del Festival di Sanremo 2026:

  1. Arisa con Coro Teatro Regio di Parma: Quello che le donne non dicono;
  2. Bambole di Pezza con Cristina D’Avena: Occhi di gatto;
  3. Chiello con Morgan: Mi sono innamorato di te;
  4. Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso: Su di noi;
  5. Ditonellapiaga con Tony Pitony: The Lady is a tramp;
  6. Eddie Brock con Fabrizio Moro: Portami via;
  7. Elettra Lamborghini con Las Ketchup: Aserejè;
  8. Enrico Nigiotti con Alfa: En e Xanax;
  9. Ermal Meta con Dardust: Golden Hour;
  10. Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser: Meravigliosa creatura;
  11. Francesco Renga con Giusy Ferreri: Ragazzo solo ragazza sola;
  12. Fulminacci con Francesca Fagnani: Parole parole;
  13. J-Ax con Ligera Country Family: E la vita la vita;
  14. Levante con Gaia: I maschi;
  15. LDA ed Aka7even con Tullio De Piscopo: Andamento lento.

Festival di Sanremo 2026 duetti, le altre esibizioni

Questo, invece, l’elenco dei duetti dell’altra metà dei Big del Festival di Sanremo:

  1. Leo Gassman con Aiello: Era già tutto previsto;
  2. Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas: Il mondo;
  3. Mara Sattei con Mecna: L’ultimo bacio;
  4. Michele Bravi con Fiorella Mannoia: Domani è un altro giorno;
  5. Nayt con Joan Thiele: La canzone dell’amore perduto;
  6. Malika Ayane con Claudio Santamaria: Mi sei scoppiato dentro al cuore;
  7. Luché con Gianluca Grignani: Falco a metà;
  8. Patty Pravo con Timofej Andrijashenko: Ti lascio una canzone;
  9. Raf con The Kolors: The Riddle;
  10. Sal Da Vinci con Michele Zarrillo: Cinque giorni;
  11. Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci: Baila Morena;
  12. Sayf con Alex Britti e Mario Biondo: Hit the road jack;
  13. Serena Brancale con Gregory Porter e Delia: Besame mucho;
  14. Tommaso Paradiso con Stadio: L’ultima luna;
  15. Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band: Vita.

Festival di Sanremo 2026 duetti, non mancano le sorprese

 

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Matteo Tuveri

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.