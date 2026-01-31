Nuovo giorno, nuovo annuncio. Sabato 31 gennaio, alle ore 13:30, Carlo Conti presenzia al TG1 per comunicare i duetti della serata cover del Festival di Sanremo 2026. Di seguito, dunque, vi sveliamo tutte le esibizioni attese in quello che, da sempre, è una degli appuntamenti più attesi della kermesse.
Festival di Sanremo 2026 duetti, l’elenco
Questo è l’elenco dei duetti del Festival di Sanremo 2026:
- Arisa con Coro Teatro Regio di Parma: Quello che le donne non dicono;
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena: Occhi di gatto;
- Chiello con Morgan: Mi sono innamorato di te;
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso: Su di noi;
- Ditonellapiaga con Tony Pitony: The Lady is a tramp;
- Eddie Brock con Fabrizio Moro: Portami via;
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup: Aserejè;
- Enrico Nigiotti con Alfa: En e Xanax;
- Ermal Meta con Dardust: Golden Hour;
- Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser: Meravigliosa creatura;
- Francesco Renga con Giusy Ferreri: Ragazzo solo ragazza sola;
- Fulminacci con Francesca Fagnani: Parole parole;
- J-Ax con Ligera Country Family: E la vita la vita;
- Levante con Gaia: I maschi;
- LDA ed Aka7even con Tullio De Piscopo: Andamento lento.
Festival di Sanremo 2026 duetti, le altre esibizioni
Questo, invece, l’elenco dei duetti dell’altra metà dei Big del Festival di Sanremo:
- Leo Gassman con Aiello: Era già tutto previsto;
- Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas: Il mondo;
- Mara Sattei con Mecna: L’ultimo bacio;
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia: Domani è un altro giorno;
- Nayt con Joan Thiele: La canzone dell’amore perduto;
- Malika Ayane con Claudio Santamaria: Mi sei scoppiato dentro al cuore;
- Luché con Gianluca Grignani: Falco a metà;
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko: Ti lascio una canzone;
- Raf con The Kolors: The Riddle;
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo: Cinque giorni;
- Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci: Baila Morena;
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondo: Hit the road jack;
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia: Besame mucho;
- Tommaso Paradiso con Stadio: L’ultima luna;
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band: Vita.
Festival di Sanremo 2026 duetti, non mancano le sorprese
