Manca un mese all’inizio del Festival di Sanremo 2026, ma le informazioni sul cast ancora latitano. A quattro settimane dalla prima serata, infatti, non si hanno ancora notizie in merito agli ospiti, ai co-conduttori ed ai duetti della serata Cover.

Festival di Sanremo 2026 cast, Max Pezzali e Laura Pausini gli unici annunci

Ad oggi, al di là del cast dei Big, le uniche due informazioni in possesso relative al Festival di Sanremo riguardano Max Pezzali e Laura Pausini. Il primo, storico artista ed ex cantante degli 883, si esibisce, in tutte e cinque le serate, dal palco itinerante della Costa Toscana, ormeggiata per l’occasione a largo della città dei fiori.

Per quel che concerne Pausini, invece, la cantante è la co-conduttrice fissa dell’edizione, affiancando il direttore artistico Carlo Conti per tutte le serate, direttamente dal palco dell’Ariston. Tutte le altre informazioni, invece, sono ancora ignote al grande pubblico.

Carlo Conti rispetta le tempistiche dello scorso anno, ma in ritardo rispetto ad Amadeus

Per il momento, dunque, non si conoscono ancora i nomi degli ospiti che si alternano nelle cinque puntate del Festival di Sanremo 2026. Inoltre, non è dato sapere neanche l’identità dei co-conduttori della kermesse. Come se non bastasse, Carlo Conti non ha annunciato i dettagli della quarta serata, ovvero quella delle Cover, sempre molto attesa perché accoglie, sul palco, artisti molto noti.

Ad un mese dal via, dunque, del Festival di Sanremo 2026 si sa poco o nulla. Si tratta di una tendenza confermata rispetto all’anno passato, sempre guidato da Conti. Anche in quella occasione, il conduttore ha atteso le ultime settimane per fornire le notizie relative alla kermesse. La prima puntata è andata in onda l’11 febbraio, i co-conduttori sono stati annunciati il 15 gennaio mentre i vari super-ospiti dal 19 gennaio, giorno in cui è stato comunicato l’arrivo di Jonavotti.

Rispetto all’era Amadeus, invece, le tempistiche di Carlo Conti evidenziano un ritardo netto. Nel 2024, la prima puntata del Festival è andata in onda il 6 febbraio, ma già da novembre dell’anno precedente erano note varie informazioni, fra cui i nomi dei co-conduttori e dei primi super-ospiti (come Giovanni Allevi e Roberto Bolle).

Festival di Sanremo 2026 cast, le parole di Carlo Conti

Tornando a Carlo Conti, se il direttore artistico confermerà le medesime tempistiche dello scorso anno, è lecito immaginare che, nel corso della prossima settimana, possa annunciare nuove notizie in merito al Festival di Sanremo 2026.

Intanto, il 23 gennaio, il conduttore è stato ospite del podcast Pezzi Dentro la musica con Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano. Qui ha ammesso: “Spero che a Sanremo 2027 ci possa essere qualcun altro, anche più giovane, aitante e belloccio. Non ci sono i Big? Non credo che Fedez, Malika Ayane, Arisa e Patty Pravo, per citarne alcuni, non siano Big. Molti sono venuti l’anno scorso, qualcuno non aveva il disco pronto, qualcuno ha partorito: ho lavorato per chi ci sarà il prossimo anno“.