Chi vuol essere milionario-Il torneo 1° febbraio nuove puntate

Sarebbe dovuta finire la scorsa settimana, ma Mediaset ha cambiato i piani. Per questo, domenica 1° febbraio è in onda la prima puntata della nuova edizione di Chi vuol essere milionario-Il torneo.

Chi vuol essere milionario-Il torneo 1° febbraio, su Canale 5 le puntate appena registrate

In un primo momento, Chi vuol essere milionario-Il torneo, spin off del celebre game show guidato da Gerry Scotti registrato due anni fa, sarebbe dovuto andare in onda per quattro settimane, a partire da domenica 7 dicembre. A seguire, il Biscione ha comunicato la decisione di proporre gli altri quattro appuntamenti realizzati, allungando la prima edizione ad un totale di otto puntate, giunte al termine lo scorso 25 gennaio.

Nel frattempo, nei primi giorni del 2026, il Biscione ha deciso di registrare altre otto puntate, che andranno in onda, per altrettante settimane, nel prime time domenica di Canale 5 a partire da oggi, 1° febbraio.

Le parole di Gerry Scotti

A rendere ufficiale l’arrivo delle nuove puntate di Chi vuol essere milionario-Il Torneo è stato lo stesso Gerry Scotti, che in una intervista rilasciata al quotidiano Corriere della Sera ha affermato: “Anche per questo programma mi do un merito. Ho studiato modifiche, era necessario aggiornarlo. L’avvento dei telefonini ha un po’ spuntato la formula del programma. Non stai più lì mezz’ora davanti al video ad aspettare la risposta giusta, vai subito a vederla su Internet. Sono andate in onda otto puntate, con successo. E così dal primo febbraio verranno messe in onda altre otto“.

La decisione di promuovere Chi vuol essere milionario-Il torneo è dovuta agli ascolti ottenuti nelle otto puntate fino ad ora mandate in onda. La trasmissione, infatti, ha tenuto compagnia ad una media di 2 milioni e 300 mila telespettatori, con una share del 18,52%, seppur con un marcato calo nel dato dell’ultima puntata del 25 gennaio scorso, che si è fermato ad 1 milione e 900 mila spettatori con il 15,8% di share.

Chi vuol essere milionario-Il torneo 1° febbraio, il regolamento

Anche nel nuovo ciclo di puntate di Chi vuol essere milionario-Il torneo è confermato il regolamento che ha appassionato numerosi spettatori nelle passate settimane. Ad inizio appuntamento, una serie di aspiranti concorrenti è chiamata a rispondere ad alcune domande. I tre più bravi e veloci ottengono l’opportunità di affrontare il gioco vero e proprio, tentando la scalata al milione. Essa è articolata in dieci domande a risposta multipla. Alla fine dell’appuntamento, vince il partecipante che è riuscito a raggiungere il montepremi più alto e, a parità di cifra, chi ha risposto a più domande ed il più velocemente possibile nella fase delle selezioni.