Il ritorno di Scherzi a Parte e, finalmente, il debutto della nuova stagione de I Cesaroni. Nelle scorse settimane, Mediaset ha annunciato i palinsesti della primavera 2026 e di seguito vi sveliamo le principali novità.

Mediaset palinsesti primavera, il lunedì spazio agli show

Analizzando i palinsesti Mediaset della primavera, emerge la volontà del Biscione di dare continuità. Per questo, dopo la fine di Zelig, il lunedì continua ad essere protagonista lo show, in primis con Taratata, spettacolo musicale guidato da Paolo Bonolis e composto da due puntate, in onda il 9 ed il 16 febbraio.

A marzo, i palinsesti della primavera di Mediaset propongono la nuova edizione di Scherzi a Parte, storico programma guidato, quest’anno, da Max Giusti. Al termine, è previsto uno show comico guidato da Pio ed Amedeo.

Il martedì, invece, continua ad essere la giornata dedicata alle soap opere turche, che procedono anche nel pomeriggio. In tale giornata, inoltre, potrebbe debuttare la nuova edizione del Grande Fratello.

I Cesaroni al mercoledì, staffetta C’è posta per te/Amici al sabato

Continuando ad analizzare le prime serate della primavera di Canale 5, il mercoledì trova posto I Cesaroni. La storica fiction, con protagonista Claudio Amendola, torna in onda con la settima stagione a marzo, a dodici anni di distanza dall’ultima puntata. Il giovedì, dopo un ciclo di film, arriva Battiti Spring, uno spin off di Battiti Live con protagonista il mondo della musica e sulla cui conduzione, al momento, è presente il massimo riserbo. Il venerdì tocca alle fiction italiane, genere decisamente in salute soprattutto dopo il successo di A Testa Alta di Sabrina Ferilli.

Il sabato, si conferma essere la collocazione di Maria De Filippi. Nella prima serata, infatti, è prevista l’oramai tradizionale staffetta fra C’è posta per te ed il Serale di Amici. La domenica, per il momento, continua ad andare in onda Gerry Scotti con Chi vuol essere milionario-Il torneo, seguito poi da soap turche.

Mediaset palinsesti primavera, le altre reti

Per quel che concerne il daytime, nei palinsesti della primavera di Canale 5 non ci sono novità di rilievo, con la conferma di Caduta Libera nel preserale e de La Ruota della Fortuna in access prime time. Nessuna novità neanche per quel che concerne le altre reti del Biscione: se Italia 1 conferma i film e Le Iene alla domenica ed al mercoledì (con lo spin off Inside), su Rete 4 a dominare è l’informazione, con il proseguo dei talk show in rotazione già da settembre.