Martedì 27 gennaio, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. La trasmissione prende il via alle ore 21:25 circa.

Primo Appuntamento 27 gennaio, Vittoria con Nicholas

Al timone di Primo Appuntamento del 27 gennaio torna Flavio Montrucchio, che accoglie nel locale i numerosi single che partecipano all’esperimento. Al fianco del padrone di casa c’è il barman Mauro, che prepara gli aperitivi alle aspiranti coppie.

Il primo single al centro di Primo Appuntamento di oggi è Vittoria. Ha 2o anni ed è originaria della provincia di Milano, dove lavora come ballerina e cubista. Afferma: “Lavorare in discoteca mi rende felice, appaga il mio ego e mi piace essere al centro dell’attenzione. Frequento sempre bei locali e ristoranti, l’uomo che vorrei incontrare si deve permettere un certo stile di vita“.

Vittoria cena con Nicholas, 27enne della provincia di Vicenza. Lavora come elettricista da ben nove anni e fa anche il modello. Il suo sogno è riuscire ad aprire, in futuro, un’azienda tutta sua. Spera di trovare una persona con la quale iniziare un rapporto serio, per pensare al futuro ed alla famiglia.

Selena e Gabriele

A Primo Appuntamento arriva Selena, studentessa di farmacia di Pisa. Ha 21 anni e spesso lavora come stand-up comedian, realizzando spettacoli durante i quali parla della sua vita, in chiave ironica. Confessa: “Non sono mai stata la ragazza più carina quindi ho puntato molto sull’ironia, spero di conoscere un ragazzo simpatico, sensibile e con forti passioni“. Passa la serata insieme al 26enne Gabriele, studente di farmacia originario della provincia di Monza e Brianza. Single da sei anni, spera di riuscire ad innamorarsi di nuovo.

La serata procede con Sonia. Ha 50 anni, fa l’impiegata ed è nata in Puglia, anche se attualmente vive a Mantova. Da tre anni acquista abiti da sposa, ma è ancora alla ricerca di un marito e per questo ha deciso di partecipare al dating show. Confessa: “Sono single da sempre, è difficile che qualcuno riesca ad entrare nella mia testa perché è già molto occupata dalle cose mie“. Incontra il 50enne Marco, agente di sicurezza della provincia di Como. Convive con Stella, un pitone reale di 15 anni, ed ha degli obiettivi chiari: “Voglio cercare una donna di carattere, che sa ciò che vuole“.

Primo Appuntamento 27 gennaio, Andrea con Margherita

L’ultima coppia di Primo Appuntamento del 27 gennaio è composta da Andrea e Margherita. Il primo ha 30 anni, è disoccupato, vive in provincia di Brescia e sta studiando per diventare un NCC. Ha l’hobby dei videogames, al punto da definirsi un “nerd”. Cerca una donna simile, ma che sia in grado di farlo uscire dalla sua zona di comfort. Lei ha 31 anni, fa la modella e lavora anche con delle compagnie di teatro. Ama i giochi da tavolo e l’HARP, ovvero i giochi di ruolo ma fatti dal vivo.