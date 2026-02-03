Si intitola Le Iene presentano Il Verdetto il nuovo spin off dello show di inchieste di Davide Parenti. Il format, al via alle ore 21:15 circa, è trasmesso su Italia 1.

Le Iene presentano Il Verdetto, conduce Nina Palmieri

Le Iene presentano Il Verdetto è una trasmissione scritta da Alessia Rafanelli e condotta da Nina Palmieri, da anni nel cast delle inviate de Le Iene. Il format, proposto anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity, ripercorre alcuni dei casi di cronaca nera più noti del nostro paese.

Il racconto, che promette di essere asciutto, oggettivo e privo di sensazionalismi, si concentra soprattutto sulle vicende processuali. Esse sono ricostruite in modo fedele, con una narrazione ordinata dal punto di vista cronologico. Ogni puntata è arricchita da approfondimenti, note divulgative e le parole dei protagonisti stessi dei casi passati in rassegna.

Filippo Turetta e la morte di Giulia Cecchettin

In occasione del debutto, a Le Iene presentano Il Verdetto del 3 febbraio si parla di tre storie. La prima, al via alle ore 21:15, è quella con protagonista la povera Giulia Cecchettin. La giovane classe 2001, oramai prossima alla laurea, è scomparsa, insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta, l’11 novembre del 2023.

Dei due giovani si sono perse le tracce per giorni, nonostante il lavoro incessante delle forze dell’ordine e gli appelli di familiari ed amici. Il 18 novembre, il corpo di Giulia è rinvenuto privo di vita in provincia di Pordenone, con chiari segni di coltellate. Lo stesso giorno, la polizia tedesca ha individuato ed arrestato il suo assassino Filippo Turetta. Il ragazzo era fermo sull’autostrada A9 con la sua auto, rimasta ferma perché senza benzina.

Le Iene presentano Il Verdetto, la morte di Laura Ziliani

Alle 22:00, ne Le Iene presentano Il Verdetto si parla della morte di Laura Ziliani. La 55enne, ex vigile urbano, è scomparsa in provincia di Brescia nella notte fra il 7 e l’8 maggio del 2021. A denunciare la sua sparizione sono state le figlie Silvia e Paola Zani, che a seguire sono state accusate e condannate per l’omicidio. Lo stesso è accaduto anche a Mirto Milani, fidanzato di Silvia ed amante di Paola.

La serata con il format Il Verdetto termina alle 23:30 con la storia di Benno Neumair. Quest’ultimo, 31enne, il 4 gennaio di cinque anni fa ha ucciso i genitori Peter Neumair e Laura Perselli. L’assassino, oggi condannato all’ergastolo, in un primo momento ha proclamato la propria innocenza, per poi confessare. I corpi privi di vita delle vittime sono state rinvenute nelle acque dell’Adige, dove sono stati gettatati subito dopo l’omicidio da Benno.