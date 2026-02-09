Lunedì 9 febbraio, su Canale 5, è in onda la prima puntata di Taratata. Lo show musicale di Canale 5, in onda a poche settimane dal via del Festival di Sanremo, parte alle 21:45 circa.

Taratata prima puntata, duetti ed omaggi ai grandi cantautori italiani

Per Taratata non si tratta di un debutto assoluto. Il format, infatti, era già andato in onda per quattro edizioni fra il 1998 ed il 2001, su Rai 1. All’epoca, la trasmissione mischiava il mondo della musica a quello del cinema, dello sport e dello spettacolo, sia italiano che internazionale. Fra una performance e l’altra, infatti, lo show propose delle interviste a star come Jennifer Lopez, Woody Allen, Richard Gere, Harrison Ford e Tom Cruise.

Venticinque anni dopo, la trasmissione torna con una struttura leggermente differente. Sul palco, infatti, salgono esclusivamente cantanti italiani, che si cimentano in duetti, medley dei loro brani più celebri ed omaggi, con delle cover, ai grandi cantautori del nostro paese.

Due le puntate previste, conduce Paolo Bonolis

Il ritorno di Taratata, che nelle intenzioni dovrebbe essere una vera e propria Festa della Musica, è curato dalla Friends TV. Il format della Banijay Italia è realizzato con la collaborazione della Double Trouble Club.

Al timone dello show c’è Paolo Bonolis. Il conduttore, in passato due volte direttore artistico del Festival di Sanremo, torna al centro di un programma musicale dopo l’esperienza con Music, proposto a gennaio ed a dicembre 2017.

In totale, la nuova edizione di Taratata è composta da due puntate, che Canale 5 propone il 9 ed il 16 febbraio. Entrambi gli appuntamenti, fruibili anche in streaming ed on demand su Mediaset Infinity, si svolgono presso la ChorusLife Arena di Bergamo.

Taratata prima puntata, ospiti e scaletta

La prima puntata di Taratata, dopo un omaggio al Maestro Ennio Morricone, apre con un lungo spazio dedicato a Giorgia. La cantante esegue un medley dei suoi brani più celebri, da Gocce di Memoria e Golpe.

L’arena, poi, ha la possibilità di ascoltare le canzoni di Max Pezzali, da Hanno ucciso l’uomo ragno (intonata con Giorgia) ad Una canzone d’amore. Nel cast della prima puntata anche Elisa, Emma e Biagio Antonacci. Va segnalato, infine, il coinvolgimento di Ligabue. Tutti loro, oltre ad eseguire le loto hit più celebri, omaggiano artisti come Ivano Fossati e Gino Paoli.

Per un momento dedicato alla comicità ed alla leggerezza, il conduttore Paolo Bonolis accoglie al centro delle scene Giorgio Panariello.