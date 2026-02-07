Sabato 7 e domenica 8 febbraio sono in onda due nuove puntate di Verissimo. Il rotocalco di Canale 5 è guidato dalla solita Silvia Toffanin, che effettua interviste a numerosi volti noti italiani e non solo.

Verissimo 7 8 febbraio, l’esordio dell’attrice turca Serra Ylmaz

Al centro di Verissimo di sabato 7 febbraio, al via alle ore 16:30, vi è l’esordio nel format di Serra Ylmaz. L’attrice turca, considerata da molti come musa di Ferzan Ozpetek, è conosciuta nel nostro paese per aver preso parte a pellicole come Le Fate Ignoranti, La finestra di fronte e La dea fortuna.

A seguire, Toffanin intervista Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, da qualche settimana al timone della nuova edizione di Striscia la Notizia, la prima ad essere proposta in prima serata su Canale 5.

Altra prima volta a Verissimo, nella puntata del 7 febbraio, è quella di Matteo Paolillo. Il giovane attore, noto soprattutto per la presenza nella fiction Mare Fuori, è protagonista al cinema con il film Io e te.

La storia di Nada Cella

A Verissimo di sabato 7 febbraio è dato spazio a Giorgia Wurth. In studio, l’attrice parla della sua esperienza sul set di Colpa dei sensi, nuova fiction di Canale 5 che ha debuttato la scorsa settimana. Direttamente da Uomini e Donne, invece, è raccontata la storia d’amore di Cristiana ed Ernesto, coppia che si è da poco formata proprio grazie al dating show.

Infine, nell’appuntamento è dato spazio a Daniela Cella, sorella di Nada, la ragazza uccisa a Chiavari il 6 maggio 1996. Dopo trent’anni di vicende giudiziarie, la Corte di Assisi di Genova ha condannato per omicidio Anna Lucia Cecere, che ha ricevuto una sentenza di 24 anni di carcere.

Verissimo 7 8 febbraio, i protagonisti della domenica

Durante Verissimo di domenica 8 febbraio, al via alle 15:30, ci si diverte con Paolo Bonolis, che da lunedì 9 febbraio conduce, su Canale 5, il nuovo programma Taratata.

Dopo una intervista a Paolo Belli, alla prima ospitata nel rotocalco, è protagonista la famiglia Banfi. In studio, infatti, c’è Lino Banfi, accompagnato dalla figlia Rosanna, dalla nipote Virginia e dalla piccola bisnipote Matilde.

Per parlare delle recenti polemiche relative al rapporto con l’ex marito c’è Clizia Incorvaia. La conduttrice, inoltre, incontra Anna Pettinelli, professoressa di Amici, e l’attrice Anna Safroncik.

Infine, è raccolto il doloroso appello di Giovanni e Giusy, abitanti di Niscemi, cittadina siciliana in stato di allerta dopo che una rovinosa frana ha causato 1600 sfollati e milioni di euro di danni.