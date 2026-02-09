Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio tornano a parlare del Festival di Sanremo. Tuttavia, non sarà con un format televisivo, bensì con Durante Festival, trasmissione in diretta Instagram.

Durante Festival, l’annuncio a La Pennicanza

L’arrivo di Durante Festival è stato confermato da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. I due, durante la puntata quotidiana de La Pennicanza su Rai Radio 2, hanno fornito maggiori dettagli relativi al format: “Durante la kermesse faremo il Durante Festival. Saremo a casa mia, seduti sul mio divano ed in onda sul social di riferimento. Non c’entra niente la Rai, questa è una cosa mia e tua (rivolgendosi a Biggio). Saremo in diretta per commentare la manifestazione canora, cercheremo di coinvolgere qualche ospite“.

Lo showman procede: “Gli artisti potranno entrare in diretta e dialogare con noi, secondo me leveremo un po’ di ascolti alla kermesse. Io farò dei primi piani distorti, farò diventare enormi le teste dei cantanti”.

La controprogrammazione alla kermesse passa dai social

Il Durante Festival, dunque, sarà visibile su Instagram dal martedì al sabato, dal 24 al 28 febbraio, proprio in concomitanza con la messa in onda, su Rai 1, della kermesse.

Al di là delle battute di Fiorello e Biggio, la scelta delle voci di Rai Radio 2 di andare in onda in contemporanea con il Festival potrebbe, in qualche modo, rappresentare una sorta di minaccia, negli ascolti, alla kermesse, che fra un cast di Big un po’ debole e le polemiche sui co-conduttori non sta vivendo la vigilia più serena di sempre.

Durante Festival, non è la prima volta che Fiorello segue la kermesse sui social

L’idea del Durante Festival non è, in realtà, una novità assoluta. Già in passato, infatti, Fiorello aveva deciso di seguire, in diretta con i propri follower di Instagram, ciò che avveniva sul palco dell’Ariston.

Già nel 2023, quando Sanremo era guidato da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni, lo showman era molto attivo sui suoi profili social. Un vero show nello show, al punto da effettuare una videochiamata di circa tre minuti proprio con il direttore artistico, in diretta su Rai 1.

Intanto, Fiorello e Fabrizio Biggio, a La Pennicanza del 9 febbraio, hanno parlato a lungo dell’oramai imminente nuova edizione della manifestazione canora. I conduttori si sono concentrati soprattutto sulla polemica relativa ad Andrea Pucci. Il comico, nominato co-conduttore, ha rinunciato a tale ruolo dopo le polemiche sui social relative ad alcune sue vecchie battute.