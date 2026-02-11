Dopo il suo addio a Le Iene ed a Mediaset, la sua carriera sembrava aver avuto una brusca frenata. Da qualche mese, invece, Belen Rodriguez ha ritrovato una nuova, e per certe versi inaspettata, popolarità, che la porterà, fra poche settimane, sul palco del Festival di Sanremo.

Belen Rodriguez Festival di Sanremo, nella serata cover al fianco di Samurai Jay

Belen Rodriguez, a partire dal 24 febbraio prossimo, sarà uno dei nomi più chiacchierati della settimana sanremese. Nella serata del venerdì, infatti, la conduttrice salirà sul palco dell’Ariston in qualità di ospite musicale, affiancando nelle cover Samurai Jay. Inoltre, la sua voce dovrebbe essere presente nel brano del giovane artista.

Per Rodriguez si tratterà di un ritorno nella kermesse dopo alcuni anni di assenza. Nel 2011 ha co-condotto l’intera manifestazione canora insieme a Gianni Morandi e ad Elisabetta Canalis. L’anno seguente è torna per co-condurre la prima serata, sostituendo Ivana Mrazova, assente per un problema di salute.

Belen Rodriguez Festival di Sanremo, il format Matti da legare dalla città dei fiori

Ma la presenza di Belen Rodriguez al Festival di Sanremo 2026 è legata anche al format Matti da legare. Il programma, che conduce tutti i giorni con Barty Colucci, Chiara Becchimanzi, Francesco Arienzo e Mario Benedetto su Rai Radio 2 dalle 18:00 alle 19:30, per la settimana sanremese trasloca.

La trasmissione, infatti, è in rotazione sull’emittente radiofonica in diretta dalla città dei fiori. Inevitabilmente, ciò permette di avere, come ospiti, vari analisti e protagonisti della kermesse, come ospiti e Big in gara. Di conseguenza, per tutta la durata della settimana ciò che avviene sul palco dell’Ariston sarà il tema centrale, fra indiscrezioni, notizie dalle prove ed analisi di quanto è successo.

Continua il suo appuntamento sul NOVE

Ma la ritrovata popolarità di Belen Rodriguez passa anche, e soprattutto, per Discovery. Lo scorso giovedì, infatti, la conduttrice ha debuttato, per la seconda edizione consecutiva, al timone del format comico di NOVE dal titolo Only Fun Comico Show.

Lo show, che Rodriguez guida insieme ai PanPers, ha ottenuto, in occasione della prima puntata, discreti dati di ascolto. In particolare, il format vero e proprio ha tenuto compagnia a 568 mila telespettatori, con una share del 3,4%. Il segmento finale, denominato Battute Finali, ha invece tenuto compagnia a 336 mila italiani con 4,4% di share.

Si tratta di un risultato in linea con quello della scorsa edizione, che invece aveva divertito 674 mila telespettatori con il 3,7% di share.