Da Pilar Fogliati ai protagonisti del Suzuki Stage: Carlo Conti, a La Pennicanza di Fiorello, ha annunciato varie novità relative al Festival di Sanremo 2026. Di seguito vi sveliamo tutte le novità.

Festival di Sanremo 2026 novità, no a Pieraccioni e Panariello

Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, a La Pennicanza, hanno telefonato, in diretta, il direttore artistico Carlo Conti, che ha deciso così di annunciare delle novità. La prima è la partecipazione di Pilar Fogliati nel ruolo di co-conduttrice della seconda serata.

Per l’attrice, l’arrivo sull’Ariston è la ciliegina sulla torta di una stagione eccezionale. Attualmente protagonista di Cuori 3, fiction di Rai 1, Fogliati lo scorso anno ha presenziato anche al cinema con le pellicole Breve storia d’amore e Follemente.

Carlo Conti, poi, ha dato due notizie relative agli ospiti. La prima è la certezza della non presenza di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, storici amici e colleghi del direttore artistico. Quest’ultimo, inoltre, non ha smentito, ma neanche confermato, la partecipazione come super-ospite di Eros Ramazzotti.

I protagonisti del Suzuki Stage

Pochi minuti dopo la fine della prima telefonata, Carlo Conti ha richiamato, in diretta, Fiorello e Biggio. Durante tale colloquio, il conduttore della kermesse ha comunicato i nomi di coloro che saliranno sul Suzuki Stage, montato come sempre a poca distanza dall’Ariston.

Il martedì, nella prima serata, arriva Gaia, lo scorso anno in gara con il brano tormentone Chiamo io chiami tu. Il giorno seguente, i telespettatori hanno la possibilità di ascoltare i brani di Fresh. Si tratta di un rapper belga, originario della Repubblica Democratica del Congo, classe 1997. Diventato noto per aver vinto la prima edizione francese del format Rhythm + Flow, il suo brano più noto è Chop, rilasciato nel 2022.

Il giovedì i protagonisti sono i The Kolors, fra i Big della scorsa edizione con Tu con chi fai l’amore. Il venerdì, serata dedicata alle Cover, è dato spazio a Francesco Gabbani, ottavo dodici mesi con la hit Viva la vita.

Festival di Sanremo 2026 novità, il ritorno dei Pooh

Altra novità del Festival di Sanremo 2026 è il ritorno dei Pooh. La storica band, composta da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli e Red Canzian, calca il Suzuki Stage durante la diretta della finalissima del sabato. Autori di canzoni come Tanta voglia di lei, Pensiero, Piccola Katy, Uomini Soli e Chi fermerà la musica, i Pooh festeggiano i 60 anni di carriera. La loro ultima partecipazione alla kermesse risale al 2023.