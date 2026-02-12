Sono iniziate le registrazioni di Stasera tutto è possibile 2026. Il format, dopo il grande successo della passata edizione, tornerà in onda molto presto.

Stasera tutto è possibile 2026, la data confermata dalle pagine social

A comunicare l’inizio delle registrazioni di Stasera tutto è possibile è stato il comico Francesco Paolantoni, confermato ancora una volta come membro del cast fisso.

L’attore, come sempre coinvolto nella rubrica de Il Tavolo a Che tempo che fa di domenica, parlando dei suoi futuri impegni ha ammesso il ritorno sulle scene il 9 febbraio scorso.

Pochi minuti fa è arrivata, in maniera ufficiale, anche la data di messa in onda. La prima puntata, infatti, è visibile, ancora una volta su Rai 2, in prima serata, a partire da lunedì 23 febbraio, ovvero il giorno dopo la fine delle Olimpiadi di Milano-Cortina e ventiquattro ore prima dell’esordio del Festival di Sanremo.

Stefano De Martino confermato al timone

Stasera tutto è possibile 2026 è, come sempre, guidato da Stefano De Martino. Il conduttore, volto della rete ammiraglia in onda tutti i giorni in access prime time con Affari Tuoi, è confermato nonostante, negli scorsi mesi, ci fossero state delle voci relative ad un suo possibile addio.

Quella al via fra poche settimane sarà la dodicesima edizione del programma, l’ottava che è guidata da De Martino. Sono stati eccezionali gli ascolti che ha ricevuto, la trasmissione, nella passata edizione. Le dieci puntate, proposte fra gennaio ed aprile, ha convinto una media di oltre 2 milioni e 200 mila telespettatori, con una share del 14,96%.

Stasera tutto è possibile 2026, il cast fisso

Non cambia, anche durante Stasera tutto è possibile 2026, il meccanismo di funzionamento del format. Ogni appuntamento, fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play, verte intorno ad un determinato tema.

Esso è al centro di tutti i vari giochi che arricchiscono le puntate. Fra novità e conferme, è certo il ritorno della Stanza Inclinata. Si tratta della manche più iconica dell’intera trasmissione, che consiste nello svolgimento di gag e sketch, previste da un copione letto dal conduttore, all’interno di una stanza che presenta una inclinazione di 22,5°.

Nelle puntate si cimentano nelle sfide volti noti del mondo della televisione, della musica e del cinema. Essi si aggiungono ai confermati ospiti fissi, coinvolti in tutte le puntate. Tornano, in tale ruolo, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito ed il già citato Francesco Paolantoni.